Weekendul de Ziua Marinei şi Sfânta Maria, cel mai aglomerat din acest an pe litoral: 100% grad de ocupare

Peste 210.000 de turişti s-au aflat pe litoralul Mării Negre de Ziua Marinei şi Sfânta Maria, acesta atingând, pentru al doilea weekend la rând, 100% grad de ocupare.

Datele centralizate provenite de la principalii tur-operatori specializaţi în vânzarea de litoral românesc şi de la companiile hoteliere şi operatorii din HoReCa arată că acesta a fost cel mai încărcat moment al sezonului estival 2026, ,potrivit unui comunicat al patronatului RESTO Constanţa.

Hotelurile, apartamentele de vacanţă şi celelalte structuri de cazare au fost ocupate la capacitate maximă, în timp ce restaurantele, terasele, beach-barurile, cluburile şi operatorii de agrement înregistrează vârful de flux turistic.

Gradul ridicat de ocupare concentrat în perioadele de vârf a fost susţinut, de asemenea, de evenimente precum Ziua Marinei, festivaluri, evenimente private şi instituţionale, care aduc temporar un număr mare de vizitatori pe litoralul Mării Negre.

Editor : Sebastian Eduard