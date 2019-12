Zeci de români au rămas fără vacanțe după ce au fost înșelați de o agenție de turism

Zeci de oameni au rămas fără vacanțele plătite în Dubai după ce au cumpărat biletele la o agenţie din Drobeta Turnu Severin, la recomandarea unor prieteni. Administratorul agenției de turism a încasat 18.000 de euro.

Potrivit Poliției Mehedinți, 39 de persoane au fost înșelate de patroana agenției de turism din Drobeta Turnu Severin. Aceasta a încasat 18.000 de euro de la clienți cărora le promitea excursii în Dubai sau Turcia, potrivit Mediafax.

Șeful Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mehedinți, comisarul șef Costin Țuică, declară că până acum au fost identificate 39 de persoane vătămate, prejudiciul fiind de 18.000 de euro, din care a recuperat 12.000.

„Nu toate biletele au fost scadente, fiind posibil să identificăm și alte persoane vătămate. (...) Majoritatea excursiilor erau în Dubai”, a spus șeful Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Mehedinți.

Acesta a adăugat că oamenii au cumpărat biletele la recomandarea unor cunoștințe de-ale lor sau prieteni.

Oamenii plăteau, primeau facturi și chiar bilete de avion. Când ajungeau să se îmbarce în avion, aflau că nu au rezervări.

„Noi am avut 2.400 de euro pentru o vacanță în Turcia, doi adulți și un copil. Am primit factura, vouchere de vacanță. Am mers la data stabilită la aeroport și când să ne urcăm în avion, ni s-a spus că nu suntem pe liste și nu avem rezervări făcute. (...) Când am cerut explicații nu prea ni s-au dat. A fost foarte greu de găsit domnișoara. A spus că vom primi banii înapoi. Nu am primit niciun ban”, a declarat unul dintre clienții păgubiți.

Administratoarea agenției de turism este cercetată acum penal.

„În urma a trei percheziții domiciliare, polițiștii au ridicat mai multe documente: agende de lucru, bilete de avion și facturi. Tânăra a fost reținută pentru 24 de ore, iar procurorul a dispus control judiciar pentru 60 de zile. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de înșelăciune și fals în înscrisuri sub semnătură privată", a declarat Andreea Rădoi, purtător de cuvânt al IPJ Mehedinți.

Potrivit Poliției Mehedinți, prejudiciul ar putea fi mult mai mare.