Zeci de turişti înşelaţi cu vacanţe inexistente de angajata unei agenții

Cel puţin 40 de persoane au plătit vacanţe fictive promise de angajata unei agenţii de turism din Drobeta Turnu Severin. Femeia a încasat astfel, ilegal, aproape 20.000 de euro. Ea este cercetată penal pentru înşelăciune, dar încă nu se ştie dacă prejudiciul va putea fi recuperat.

Casiera unei firme de turism le-ar fi promis clienţilor vacanţe în Grecia şi Bulgaria. Le-a dat chitanţe false pentru banii cu care oamenii au crezut că achită transportul şi cazarea. Înşelătoria a fost descoperită de patronul societăţii.

Daniel Guţă, administratorul agenţiei de turism : Au fost mai multe grupuri care au venit. Am cunoştinţă de peste 40 de persoane păgubite. Numărul lor s-ar putea să fie mai mare.

-Un prim prejudiciu aveţi?

-E greu de estimat. Undeva peste 15 - 20 de mii de euro

Fostă clientă: Nu am cunoscut-o. Din ce am auzit, era destul de convingătoare, ca să zic aşa. Nu am avut probleme. Îi ştiu de firmă serioasă.

Fost client: Eu şi familia mea am fost clienţii acestei agenţii de turism. Anul trecut am fost în Bulgaria. Nu am avut nicio problemă. Sper să se rezolve cât mai repede şi, până la urmă, persoana vinovată, respectiva salariată să răspundă pentru ce a făcut şi să se recupereze şi prejudiciul.

Femeia acuzată de înşelăciune nu a mai fost la serviciu de câteva zile, însă poliţiştii au reuşit să o găsească şi să o ducă la audieri.

Miruna Prejbeanu, purtătorul de cuvânt al IPJ Gorj: Ofiţeri specializaţi din cadrul Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice efectuează cercetări în cadrul unui dosar penal pentru săvârşirea infracţiunilor de delapidare şi înşelăciune ca urmare a plângerii depuse de administratorul unei agenţii de turism.

Momentan nu se ştie dacă turiştii înşelaţi îşi vor primi banii înapoi. Agenţia de turism, care funcţionează de 13 ani, are filiale în Gorj şi în Mehedinţi.

