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Zile libere 2026: Când începe minivacanța din noiembrie. Ce angajați vor beneficia de weekendul prelungit

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Zile libere 2026. Foto Getty Images
Zile libere 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Când începe minivacanța din noiembrie 2026 Cine beneficiază de zile libere de Sfântul Andrei și 1 Decembrie Ce zile libere mai urmează până la sfârșitul anului 2026

Angajații cu program de luni până vineri vor avea patru zile libere consecutive, între 28 noiembrie și 1 decembrie 2026, cu excepția celor care lucrează în activități ce nu pot fi întrerupte. Sfântul Andrei și Ziua Națională a României vor fi sărbătorite luni, respectiv marți, prelungind astfel weekendul fără să fie necesare zile de concediu de odihnă.

Cele două sărbători consecutive au semnificații distincte: 30 noiembrie este dedicată Sfântului Apostol Andrei, Ocrotitorul României, iar 1 decembrie marchează Marea Unire din 1918.

Când începe minivacanța din noiembrie 2026

Pentru salariații care beneficiază de minivacanță, ultima zi de lucru înaintea acesteia va fi vineri, 27 noiembrie. Activitatea va fi reluată miercuri, 2 decembrie, după weekend și cele două sărbători legale.

Cine beneficiază de zile libere de Sfântul Andrei și 1 Decembrie

Articolul 139 din Codul muncii include 30 noiembrie și 1 decembrie între sărbătorile legale în care nu se lucrează. Zilele libere se acordă atât în mediul privat, cât și în sectorul public, cu respectarea reglementărilor specifice și a excepțiilor legale.

De întregul interval vor beneficia angajații care au repausul săptămânal sâmbăta și duminica și nu lucrează în cele două sărbători. Pentru personalul în ture sau cu un alt program, durata și continuitatea perioadei de odihnă depind de organizarea activității.

În aceste condiții, prelungirea weekendului nu necesită concediu de odihnă. Sărbătorile legale nelucrătoare nu se includ în durata acestuia și nu reduc numărul de zile disponibile.

Ce se întâmplă cu angajații care lucrează în aceste sărbători

Codul muncii prevede excepții pentru locurile de muncă unde activitatea nu poate fi întreruptă din cauza procesului de producție sau a specificului acesteia. De asemenea, stabilește reguli privind programele unităților sanitare și ale celor de alimentație publică, pentru asigurarea asistenței medicale și a aprovizionării populației cu produse alimentare de strictă necesitate.

Potrivit articolului 142, salariații care lucrează în unitățile sau la locurile de muncă vizate de aceste excepții trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile.

Dacă, din motive justificate, compensarea prin zile libere nu este posibilă, angajatorul trebuie să acorde un spor de cel puțin 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal de lucru. Procentul se raportează la activitatea desfășurată în sărbătoarea legală, nu la întregul salariu lunar.

Ce zile libere mai urmează până la sfârșitul anului 2026

După Sfântul Andrei și Ziua Națională, următoarele sărbători legale sunt prima și a doua zi de Crăciun, pe 25 și 26 decembrie. În 2026, acestea vor fi sărbătorite vineri, respectiv sâmbătă.

Pentru angajații cu repaus în weekend care nu lucrează de Crăciun, rezultă un interval de trei zile libere consecutive, între 25 și 27 decembrie. Revenirea la serviciu va fi luni, 28 decembrie.

Editor : C.S.

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