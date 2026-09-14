Zile libere de Paște 2027: Când începe minivacanța pentru angajații din România

Paștele ortodox va fi sărbătorit în 2027 la începutul lunii mai, când angajații cu program obișnuit de lucru vor beneficia de patru zile libere consecutive. Minivacanța va începe în Vinerea Mare și se va încheia în a doua zi de Paște, interval în care este inclusă și Ziua Muncii, marcată sâmbătă, 1 mai.

În același an, Paștele romano-catolic va fi celebrat la 28 martie, cu aproximativ cinci săptămâni înaintea sărbătorii din calendarul ortodox.

Când sunt zilele libere de Paștele ortodox în 2027

Paștele ortodox va fi celebrat duminică, 2 mai 2027. Vinerea Mare va fi pe 30 aprilie, iar a doua zi a sărbătorii, prevăzută de lege ca nelucrătoare, va fi luni, 3 mai.

Pentru salariații cu program obișnuit, de luni până vineri, minivacanța va începe pe 30 aprilie și se va încheia pe 3 mai. Intervalul va cuprinde patru zile consecutive de repaus, iar activitatea va fi reluată marți, 4 mai.

Această perioadă rezultă din modul în care sunt așezate sărbătorile legale în calendar, fără să fie necesară folosirea concediului de odihnă sau acordarea unei libere suplimentare.

Cum se suprapune Ziua Muncii cu minivacanța de Paște

În 2027, Ziua Muncii va fi marcată sâmbătă, 1 mai, între Vinerea Mare și Paștele ortodox. Sărbătoarea legală va fi astfel inclusă în minivacanță, însă nu va prelungi intervalul de repaus, deoarece coincide cu o zi de weekend.

Cine poate lucra în zilele de sărbătoare legală

În anumite domenii, activitatea continuă și în zilele declarate nelucrătoare. Codul muncii prevede un regim distinct pentru unitățile sanitare și cele cele de alimentație publică, precum și pentru locurile de muncă în care procesul de producție sau specificul activității nu permite întreruperea programului.

Angajații care lucrează în zilele de sărbătoare legală trebuie să primească timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Dacă acordarea acestuia nu este posibilă din motive justificate, salariații au dreptul la un spor care nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzător muncii prestate în programul normal.

Ce prevede Codul muncii despre zilele libere de Paște

Articolul 139 din Codul muncii stabilește că Vinerea Mare, ultima vineri dinaintea Paștelui, precum și prima și a doua zi a sărbătorii sunt zile în care nu se lucrează. Acestea se adaugă celorlalte sărbători legale prevăzute pentru salariații din România.

Persoanele care aparțin cultelor creștine beneficiază de zilele libere de Vinerea Mare și de Paște la datele la care sărbătorile sunt celebrate de cultul respectiv. În 2027, Paștele romano-catolic va fi marcat la 28 martie, cu mai mult de o lună înaintea celui ortodox. Pentru credincioșii romano-catolici, zilele nelucrătoare corespunzătoare vor fi vineri, 26 martie, duminică, 28 martie, și luni, 29 martie.

Editor : C.S.