Ziua Educației, sărbătorită și în locul în care copiii învață prin joacă

Data publicării:
destiny park

Ziua Educației a fost sărbătorită și în cadrul Destiny Park, locul în care copiii învață prin joacă.

 

„Destiny Park reprezintă locul unde copiii învață prin joc și joacă. Practic, este o educație alternativă pentru cei mici. După cum știți deja, ne adresăm copiilor între 3 și 14 ani și iată și acum de Ziua Mondială a învățării, a educației, la noi parcul este plin și de fiecare dată suntem gazdele familiilor cu copii care își doresc să expună copiii la alte experiențe de învățare, dar și a grupurilor școlare”, a declarat Ana Maria Pascaru, director de marketing Destiny Park.

Ce spun părinții despre utilitatea activităților copiilor în Destiny Park? „Sigur, îi ajută pe copii să descopere ce vor să devină mai târziu”, „Vă dați seama că este în lumea ei, adică îi place, nu e prima oară când venim și mă tot întreabă: tati, tati, dar când mai venim?”, sunt doar două dintre părerile părinților.

„E super bine! E frumos și chiar ai multe activități de făcut!”, confirmă unul dintre prichindeii care s-au jucat în Destiny Park în acest sfârșit de săptămână.

