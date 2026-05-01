Ziua Muncii 2026: Weekend liber prelungit pentru angajați. Când este programată următoarea minivacanță în România

Ziua Muncii este marcată astăzi, 1 mai 2026, printr-o pauză extinsă pentru angajați și elevi, care beneficiază de trei zile libere consecutive, fără program de lucru sau cursuri. Intervalul oferă un prilej de relaxare la început de mai, iar următoarea minivacanță este deja programată la finalul lunii, odată cu sărbătoarea Rusaliilor.

Structura calendarului din 2026 favorizează apariția mai multor minivacanțe. În total, angajații din România au 17 zile libere legale, dintre care 12 sunt în timpul săptămânii, ceea ce permite crearea unor perioade extinse de repaus.

Weekend prelungit de 1 Mai pentru angajați și elevi

În 2026, Ziua Muncii este sărbătorită vineri, 1 mai, ceea ce permite formarea unei minivacanțe de trei zile, prin alipirea zilelor de weekend. Atât angajații, cât și elevii beneficiază de această zi liberă legală, ceea ce transformă începutul lunii într-un moment favorabil pentru deplasări scurte sau activități recreative.

Prevederile nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producție sau specificului activității.

Pauza vine la scurt timp după vacanța de Paște, în luna aprilie 2026, când salariații au avut parte de câteva zile consecutive de repaus, contribuind la un ritm mai echilibrat între activitatea profesională și timpul liber.

Ce compensații primesc angajații care lucrează de sărbători legale

Pentru salariații care lucrează în zile de sărbătoare legală, legea prevede mecanisme clare de compensare. În primul rând, aceștia trebuie să beneficieze de timp liber corespunzător în următoarele 30 de zile. Aceasta este forma principală de compensare prevăzută de Codul Muncii.

Dacă, din motive justificate, acordarea timpului liber nu este posibilă, angajatorul este obligat să ofere un spor salarial. Acesta nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază aferent muncii prestate, ceea ce înseamnă, în practică, o plată dublă pentru orele lucrate în acele zile.

Următoarea minivacanță: Rusaliile

După începutul de mai, următorul interval liber este programat la finalul lunii, cu ocazia Rusaliilor. În 2026, sărbătoarea oferă trei zile consecutive de repaus, în perioada: sâmbătă, 30 mai - luni, 1 iunie.

A doua zi de Rusalii este declarată zi liberă legală, iar coincidența cu Ziua Copilului, celebrată tot pe 1 iunie, prelungește acest weekend. Astfel, începutul verii aduce o nouă oportunitate de relaxare atât pentru angajați, cât și pentru familiile cu copii. De asemenea, elevii vor avea zi liberă și pe 5 iunie, de Ziua Învățătorului.

După perioada Rusaliilor, următorul reper din calendarul zilelor nelucrătoare este 15 august, când este sărbătorită Adormirea Maicii Domnului. În 2026, această dată este inclusă în intervalul de weekend, astfel că nu generează zile suplimentare de repaus pentru majoritatea angajaților.

Editor : C.S.