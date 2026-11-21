Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, cunoscută în tradiția populară drept „Vovidenia”, este sărbătorită pe 21 noiembrie. Praznicul amintește momentul în care Fecioara Maria a fost adusă la Templul din Ierusalim de părinții săi, Ioachim și Ana. În cultura românească, acestei zile îi sunt asociate numeroase obiceiuri și credințe păstrate de-a lungul generațiilor.

„Vovidenia” este primul mare praznic cu cruce roșie din Postul Crăciunului, marcat de dezlegarea la pește și de tradiția împărțirii de pomană în memoria celor adormiți.

Vovidenia 2026: Cele mai importante obiceiuri respectate de credincioși

De Vovidenie, credincioșii păstrează o serie de obiceiuri și practici religioase, cărora le atribuie semnificații legate de protecția familiei, liniștea sufletească și binecuvântarea casei.

„Unul dintre cele mai cunoscute gesturi este aprinderea unei lumânări, în semn de rugăciune, speranță și pomenire a celor dragi care nu mai sunt printre noi. Lumina acesteia este asociată cu puritatea sufletească, călăuzirea și apropierea de Dumnezeu.

Totodată, în această zi, părinții obișnuiesc să meargă la biserică împreună cu cei mici, pentru a-i apropia de viața religioasă și de învățăturile creștine. Participarea la slujbă, rugăciunea și, acolo unde este cazul, împărtășania sunt considerate momente importante pentru formarea spirituală a copiilor.

În anumite zone ale țării se păstrează și obiceiul de a stropi locuința cu agheasmă, ca semn al binecuvântării și al dorinței de a avea pace și armonie în familie. De asemenea, credincioșii se roagă Maicii Domnului pentru sănătate, ocrotire și ajutor în momentele dificile, iar faptele de milostenie și sprijinirea celor aflați în nevoie completează semnificația spirituală a praznicului.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Practici interzise de Intrarea în Biserică a Maicii Domnului

„În ziua praznicului, credincioșii sunt îndemnați să lase deoparte treburile gospodărești care pot fi amânate și să acorde mai mult timp rugăciunii și vieții spirituale. Potrivit tradiției, munca în gospodărie este evitată, pentru ca această zi să fie dedicată liniștii sufletești, reculegerii și apropierii de Dumnezeu.

De asemenea, certurile, vorbele grele și conflictele în familie sunt lucruri de care credincioșii ar trebui să se ferească. Sărbătoarea este un prilej de împăcare, iertare și bună înțelegere, iar păstrarea armoniei în casă face parte din spiritul acestei zile.

Un loc aparte în tradițiile legate de „Ovidenie” îl ocupă credința populară potrivit căreia, în această zi, „se deschide cerul”, iar rugăciunile rostite cu credință și suflet curat sunt ascultate.

Totodată, chiar dacă există dezlegare la pește, credincioșii sunt îndemnați să respecte în continuare rânduielile Postului Crăciunului, punând accent pe cumpătare, rugăciune și fapte bune.”, a mai transmis sursa Digi24.ro

Troparul sărbătorii și semnificația sa teologică

Troparul surprinde înțelesul profund al praznicului, evidențiind rolul Maicii Domnului în planul dumnezeiesc al mântuirii și pregătirea venirii lui Hristos în lume. Credincioșii îl pot rosti sau cânta atât în cadrul slujbelor, cât și în rugăciunea personală:

„Astăzi înainte-însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor; în Biserica lui Dumnezeu, Fecioara se arată luminat și pe Hristos tuturor mai înainte Îl vestește. Aceasta și noi cu mare glas o strigăm: Bucură-te, plinirea rânduielii Ziditorului!”

Editor : M.C.