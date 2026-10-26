Tradiții și obiceiuri de Sfântul Dumitru 2026: Ce simbolizează „Focul lui Sumedru”

Sărbătoarea Sfântului Dumitru, din 26 octombrie, marchează în calendarul popular începutul iernii pastorale, când se încheiau învoielile dintre păstori și proprietarii turmelor. Tradițiile păstrate în comunitățile rurale cuprind ritualuri de protejare a gospodăriei și semne după care era prevestită vremea. Printre cele mai cunoscute obiceiuri se numără „Focul lui Sâmedru”, aprins în ajun, cu rol simbolic de purificare și înnoire.

Sfântul prăznuit pe 26 octombrie este diferit de Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureștilor, sărbătorit a doua zi. Distincția se regăsește și în iconografie: Marele Mucenic apare adesea în armură, în timp ce Cuviosul este reprezentat în veșminte monahale. Cele două sărbători consecutive îi cinstesc, așadar, pe doi sfinți diferiți.

Cine a fost Sfântul Dumitru și cum este reprezentat în icoane

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir, este cinstit pentru mărturisirea credinței creștine și moartea sa martirică. Potrivit relatării bisericești, s-a născut la Tesalonic, în a doua jumătate a secolului al III-lea, într-o familie creștină, și a ajuns să ocupe funcția de guvernator al cetății. Pentru că își mărturisea credința în Hristos, a fost întemnițat din porunca împăratului Maximian.

Un episod important din viața sa este legat de Nestor, un tânăr creștin care i-a cerut binecuvântarea înainte de a-l înfrunta în arenă pe gladiatorul Lie. Dimitrie l-a însemnat cu semnul crucii, iar victoria tânărului a atras mânia împăratului, care a poruncit uciderea amândurora. Nestor a fost omorât cu sabia, iar sfântul a fost străpuns cu sulițele în temniță.

Denumirea „Izvorâtorul de Mir” este legată de tradiția bisericească potrivit căreia moaștele sale izvorau mir bine mirositor.

În icoane, Sfântul Dimitrie este înfățișat frecvent ca un tânăr îmbrăcat în ținută militară, cu armură și mantie, purtând suliță, sabie și scut. Există și reprezentări călare, pe un cal roșcat, precum și scene în care îl binecuvântează pe Nestor sau îndură martiriul. Înfățișarea de ostaș nu apare însă în toate imaginile: primele reprezentări îl prezintă în veșminte civile, specifice rangului înalt.

De ce Sfântului Dumitru i se mai spune Sâmedru

Sâmedru este o denumire populară a Sfântului Dumitru și a sărbătorii dedicate lui, întâlnită și în forme precum Sânmedru sau Sumedru. Numele provine din expresia latină „Sanctus Demetrius”, care înseamnă „Sfântul Dimitrie”, păstrată și transformată de-a lungul timpului în vorbirea populară. Din aceeași familie de variante provine și numele obiceiului „Focul lui Sumedru”, practicat în ajunul praznicului.

Ce semnificație are sărbătoarea în calendarul popular

Sfântul Dumitru și Sângiorz, numele popular al Sfântului Gheorghe (celebrat pe 23 aprilie), delimitează cele două anotimpuri ale anului pastoral. Intervalul dintre 23 aprilie și 26 octombrie corespunde verii, iar cel dintre sărbătoarea din toamnă și următorul Sângiorz reprezintă iarna pastorală.

Această împărțire se regăsește și în legendele despre cei doi sfinți, înfățișați drept păstrători ai cheilor anului. În imaginarul popular, Sfântul Gheorghe închide iarna și deschide vara, în timp ce Sfântul Dumitru face trecerea în sens invers. Povestirile însoțesc astfel un calendar al ocupațiilor, legat de ritmul creșterii animalelor.

Ce reprezintă „Focul lui Sumedru”

„Superstițiile țin de etnografie și folclor. Sunt tradiții locale, legi ale pământului le numim noi, pe care oamenii le-au dezvoltat din iubire, bucurie și credință și le-au respectat de-a lungul timpului, din dorința de a-l cinsti pe sfânt. Nu sunt obiceiuri transmise de biserică și nici tradiții care trebuie urmate în mod obligatoriu. E bine să-l cinstim pe sfânt și să învățăm, fiecare dintre noi, din modelul lui de viețuire.

În unele comunități rurale, ajunul Sfântului Dumitru este marcat prin aprinderea „Focului lui Sumedru”. Oamenii se adună în jurul unei grămezi de lemne și cetină de brad, în mijlocul căreia este așezată o tulpină de arbore, într-un ritual asociat simbolic cu renașterea.

Potrivit credințelor populare, copiii sar peste flăcări pentru a fi sănătoși tot anul, iar focul ar avea puterea de a ține departe fiarele și de a încălzi sufletele morților. După stingerea acestuia, un cărbune este dus în grădină, ca semn al fertilității și al speranței într-un rod bogat.”, a transmis pentru Digi24.ro Părintele Gabriel Cazacu

Obiceiul continuă să fie organizat și în prezent în mai multe zone ale țării. Tradiția este prezentată ca un simbol al încheierii ciclului agrar și al pregătirii gospodăriilor pentru sezonul rece.

Ce se împărțea în jurul focului

În tradiția populară, adunarea în jurul „Focului lui Sumedru” era însoțită de obiceiul împărțirii unor daruri alimentare. Femeile ofereau nuci, mere, struguri și prune uscate, alături de covrigi, pâine caldă ori colăcei unși cu miere. Roadele toamnei și preparatele din gospodărie făceau astfel parte din întâlnirea comunității, într-un moment care marca trecerea către sezonul rece.

Credințele păstorilor despre iarna care urmează

În tradiția populară, Sfântul Dumitru este considerat ocrotitorul păstorilor, iar ziua de 26 octombrie este asociată cu semne despre asprimea iernii. Unul dintre obiceiuri presupune așezarea unui cojoc în mijlocul turmei: dacă pe el se culcă o oaie neagră, se crede că vremea va fi blândă, în timp ce una albă ar prevesti un anotimp geros.

O altă superstiție urmărește comportamentul oilor în dimineața sărbătorii. Potrivit acesteia, o oaie albă care se trezește prima și pornește spre sud ar anunța o iarnă grea. Dacă prima se ridică una neagră și se îndreaptă spre nord, frigul ar fi mai ușor de trecut.

Ziua în care se încheiau învoielile și se plăteau datoriile

Sărbătoarea avea și un rol practic în organizarea vieții rurale. De Sfântul Dumitru expirau înțelegerile dintre proprietarii turmelor și ciobani, încheiate primăvara, la Sângiorz. Acest termen era cunoscut drept „ziua soroacelor”, când se încheiau socotelile pentru munca de peste an.

În Muntenia, data era asociată și cu restituirea împrumuturilor. Promisiunea de a înapoia banii până la Sfântul Dumitru fixa astfel un termen de plată legat de calendarul tradițional, într-o perioadă în care gospodăriile se pregăteau pentru sezonul rece.

Editor : C.S.