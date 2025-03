Reprezentantul Estoniei la ediţia Eurovision din acest an a cerut scuze Italiei după ce melodia sa, cu versuri pline de clişee la adresa italienilor, „Espresso Macchiato”, a stârnit reacţii furioase în Italia.

„Nu am dorit să jignesc pe nimeni cu melodia mea. Iubesc Italia!”, a declarat sâmbătă Tommy Cash pentru postul public italian RAI 2.

Cântecul este un melanj de engleză şi italiană stâlcite ce include versuri precum „Me like to fly privati, with 24 carati” (îmi place să zbor la privat cu 24 de carate n.r.) sau „Mi casa very grandioso, mi money numeroso” (casa mea e foarte grandioasă, banii mei sunt numeroşi n.r.) sau „I work around the clocko, that's why I'm sweating like a mafioso” (muncesc ziua întreagă şi de aceea transpir ca un mafiot n.r).

Tommy Cash, 33 de ani, a declarat că nu a dorit să jignească ţara şi poporul italian.

„Am cel mai mare respect pentru acest loc. Iubesc această ţară: mâncarea, arhitectură, designul, cafeaua. Nici nu mi-aş fi imaginat că se poate întâmpla aşa ceva”, a adăugat el.

Luna trecută vicepreşedintele Senatului italian, Gian Marco Centinaio, a cerut ca reprezentantul Estoniei să fie exclus de la Eurovision, precizând că piesa sa este „plină de clişee” care îi insultă pe italieni. „Oricine insultă Italia trebuie să fie exclus de la Eurovision”, a scris Centinaio pe Instagram.

Până în prezent, videoclipul acestei melodii a fost accesat de 4,7 milioane de ori pe YouTube.

Ediţia de anul acesta a Eurovision se va desfăşura la Basel, în Elveţia, la mijlocul lunii mai.

