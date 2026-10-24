Trecem la ora de iarnă 2026 în această noapte. Cum se schimbă ceasurile și cât dormim în plus

România trece la ora de iarnă în acest weekend, în noaptea de sâmbătă, 24 octombrie, spre duminică, 25 octombrie. Ceasurile vor fi date înapoi cu 60 de minute, astfel încât ora 4:00 va deveni 3:00. Revenirea la timpul standard aduce un interval suplimentar pentru odihnă, iar ziua de duminică va avea 25 de ore.

Directiva 2000/84/CE stabilește un moment comun pentru începerea și încheierea orarului de vară în statele membre. Ora indicată de ceas este însă diferită de la o țară la alta, în funcție de fusul orar; România se află în fusul orar al Europei de Est.

Când se schimbă ora în România și cum se potrivesc ceasurile

Trecerea se face în ultima duminică din octombrie, potrivit regulii stabilite prin Ordonanța Guvernului nr. 20/1997. Data de 25 octombrie este prevăzută și în calendarul pentru perioada 2022-2026, publicat de Comisia Europeană în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prevederea legală aplicabilă în România stabilește încheierea orarului de vară în „ultima duminică a lunii octombrie, ora 4,00, care devine ora 3,00”, conform articolului 1 al ordonanței.

Ce se întâmplă cu lumina de dimineață și seară

După schimbarea orei, se va lumina mai devreme dimineața, iar seara se va întuneca mai repede, raportat la ceas. Răsăritul și apusul vor fi indicate cu o oră mai devreme decât dacă s-ar fi păstrat programul de vară.

Ajustarea ceasurilor nu reduce durata luminii naturale. Zilele continuă însă să se scurteze treptat până la solstițiul de iarnă, independent de această modificare, astfel că intervalul cu lumină disponibil după-amiaza va fi tot mai redus.

Denumirea uzuală „ora de iarnă” desemnează revenirea la ora standard. În legislația românească, ora de vară este definită printr-un avans de 60 de minute față de ora Europei Orientale, aplicat din ultima duminică a lunii martie până în ultima duminică din octombrie.

De ce se schimbă în continuare ora, deși UE a discutat renunțarea la acest sistem

Comisia Europeană a prezentat în septembrie 2018 o propunere pentru eliminarea ajustărilor sezoniere. Parlamentul European și-a adoptat poziția în martie 2019, susținând încetarea acestora în 2021. Demersul nu a fost însă finalizat: potrivit Consiliului UE, este necesar acordul ambelor instituții pentru adoptarea legislației, iar sistemul existent continuă să se aplice.

O notă a Secretariatului General al Consiliului, datată 3 iunie 2026, arată că în februarie a fost lansat un studiu privind efectele renunțării la schimbarea sezonieră. Analiza, prevăzută să fie încheiată până la sfârșitul anului, vizează inclusiv consecințele asupra pieței interne, transporturilor, consumului de energie și sănătății publice. Concluziile sale vor putea fundamenta discuțiile viitoare, dar nu modifică regulile în vigoare pentru trecerea la ora de iarnă din 25 octombrie 2026.

Când este programată revenirea la ora de vară în 2027

Următoarea ajustare este prevăzută pentru duminică, 28 martie 2027, potrivit calendarului publicat de Comisia Europeană pentru anii 2027-2031. În România, mecanismul va fi invers celui din acest weekend: ora 3:00 va deveni 4:00.

Editor : C.S.