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Un nume cunoscut este sărbătorit astăzi în calendarul ortodox. Cui îi urezi „La mulți ani” pe 16 noiembrie

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Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 2026. Sursă Foto Getty Images
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei 2026. Sursă Foto Getty Images
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Din articol
Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Matei Semnificația religioasă a praznicului Nume sărbătorite pe 16 noiembrie Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Sfântul Matei este pomenit în calendarul ortodox pe 16 noiembrie, dată la care persoanele care îi poartă numele își sărbătoresc onomastica. Unul dintre cei doisprezece apostoli ai lui Iisus Hristos, acesta este cunoscut în tradiția creștină pentru Evanghelia care îi este atribuită și pentru chemarea sa de la ocupația de vameș la misiunea de ucenic.

Relatările biblice descriu întâlnirea cu Mântuitorul drept momentul în care acesta și-a părăsit îndeletnicirea pentru a-L urma. Episodul este prezentat în tradiția bisericească drept un exemplu de pocăință și schimbare a vieții.

Cine a fost Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

Sfântul Matei, cunoscut inițial sub numele de Levi, era originar din Capernaum, o localitate din Galileea. Înainte de a-L întâlni pe Iisus Hristos, acesta se ocupa cu strângerea taxelor pentru autoritățile romane. Meseria de vameș era adesea asociată cu nedreptatea și abuzurile, motiv pentru care cei care o practicau erau priviți cu rezervă de comunitatea evreiască.

Potrivit relatărilor din Evanghelii, momentul care i-a schimbat viața a avut loc chiar în timp ce se afla la locul de încasare a dărilor. Iisus Hristos l-a chemat să Îl urmeze, iar Matei a renunțat la ocupația sa și a devenit unul dintre ucenicii Mântuitorului. Acest episod este considerat o mărturie a puterii credinței și a transformării sufletești, indiferent de trecutul unei persoane.

Odată devenit apostol, Matei a participat la răspândirea învățăturilor creștine și a fost martor la activitatea, minunile și propovăduirea lui Iisus Hristos. Viața sa este asociată cu devotamentul, smerenia și alegerea unui drum spiritual.

Autorul primei Evanghelii

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității sale este legat de redactarea Evangheliei care îi poartă numele. Aceasta face parte din cele patru texte fundamentale ale Noului Testament și prezintă viața, învățăturile, minunile, moartea și Învierea lui Iisus Hristos.

Evanghelia după Matei pune un accent deosebit pe legătura dintre învățăturile Mântuitorului și profețiile din Vechiul Testament, evidențiind împlinirea acestora prin venirea lui Hristos. Textul este considerat o mărturie importantă pentru înțelegerea mesajului creștin și a rolului lui Iisus în istoria mântuirii.

După Învierea și Înălțarea Mântuitorului, tradiția bisericească spune că Sfântul Matei a continuat să propovăduiască Evanghelia în ținuturi îndepărtate. Misiunea sa este asociată cu răspândirea creștinismului dincolo de granițele locului în care a trăit. Potrivit tradiției, și-ar fi încheiat viața prin moarte martirică, deși relatările privind împrejurările exacte ale sfârșitului său diferă.

Semnificația religioasă a praznicului

Pomenirea Sfântului Apostol și Evanghelist Matei, la 16 noiembrie, reprezintă un prilej de cinstire a contribuției sale la răspândirea creștinismului. Prin viața și activitatea sa, acesta a rămas un simbol al credinței, al schimbării interioare și al devotamentului față de Dumnezeu.

Povestea sa de viață transmite un mesaj despre puterea unui nou început și despre posibilitatea transformării personale prin credință. Trecerea de la ocupația de vameș la misiunea de apostol rămâne una dintre cele mai cunoscute relatări din tradiția creștină, amintind că apropierea de Dumnezeu nu este condiționată de trecutul omului, ci de alegerea și dorința sa de îndreptare.

Nume sărbătorite pe 16 noiembrie

Cu ocazia zilei de 16 noiembrie, își sărbătoresc onomastica persoanele care poartă numele Matei, precum și variantele și formele internaționale ale acestuia, precum Mateiu, Matias/Mathias, Matheu și Matthew.

Ce simbolizează numele Matei

Numele Matei provine din ebraicul „Mattityahu” și înseamnă „darul lui Dumnezeu” sau „dăruit de Dumnezeu”. Este un prenume cu o puternică semnificație spirituală, asociat cu generozitatea, credința, recunoștința și binecuvântarea divină.

Rugăciune către Sfântul Apostol și Evanghelist Matei

„Sfinte Apostole și Evanghelist Matei, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, păcătoșii! Cere-I să ne dăruiască sănătate, pace sufletească, înțelepciune și putere în fața încercărilor vieții. Luminează-ne calea, întărește-ne credința și ocrotește-ne familiile și pe toți cei dragi. Ajută-ne să trăim în iubire, bunătate, iertare și credință, urmând învățăturile Domnului nostru Iisus Hristos. Fii mijlocitorul nostru înaintea Bunului Dumnezeu și nu ne lăsa lipsiți de ajutorul și ocrotirea ta. Amin!”

Editor : M.C.

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