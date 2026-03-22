Un student polonez a memorat un număr record de 3.102 zecimale ale lui pi. Câte ore i-au luat acestuia să le recite

Un student polonez a câștigat un concurs național de memorare a lui π (pi) după ce a recitat peste 3.000 de cifre din memorie, scrie TVP World.

Kacper Siatkowski, care studiază la Universitatea Tehnică din Varșovia, a enumerat corect 3.102 cifre, depășind cu ușurință recordul anterior de 2.700.

Informațiile memorate de el erau atât de lungi încât a durat aproximativ 40 de minute să le recite.

Întrebat de ce s-a înscris la concursul anual, Siatkowski, student la Facultatea de Matematică și Știința Informației a universității, a spus că îi lipsise o „provocare” și că era de mult timp interesat de numărul pi.

„Am văzut că recordul polonez era considerat, în general, a fi de 2.700 de cifre și, după o scurtă deliberare, am decis să-l dobor”, a adăugat el.
Cum a reușit?

Constanta matematică pi exprimă raportul dintre circumferința unui cerc și diametrul său, aproximativ 3,14, iar zecimalele sale continuă la infinit fără a se repeta.

Studentul a explicat că a folosit diverse tehnici care i-au ușurat memorarea secvenței, cum ar fi împărțirea numerelor în seturi și utilizarea așa-numitului „palat al memoriei”, unde conceptele pot fi „stocate” și ulterior „recuperate” dintr-un loc imaginar.

„Am avut întotdeauna o memorie bună, să zicem una «vizuală»”, a spus Siatkowski.

El a adăugat: „În prezent sunt foarte obosit după competiția din acest an, deoarece memorarea unor astfel de lucruri necesită un efort mental uriaș... De la sfârșitul lunii noiembrie, am repetat-o foarte regulat timp de 10-20 de minute pe zi.

„Cu toate acestea, pot spune cu siguranță că voi lua în considerare să încerc din nou.”

Concursul anual este organizat de Universitatea Tehnică din Cracovia

