Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco

Victoria Jones, fiica în vârstă de 34 de ani a actorului Tommy Lee Jones din a doua sa căsătorie, a fost găsită fără viață într-un hotel din San Francisco în primele ore ale zilei de Anul Nou.

Potrivit The Guardian, actrița de 34 de ani a fost găsită inconștientă pe un coridor al hotelului Fairmont, în primele ore ale dimineții de 1 ianuarie. Un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din San Francisco a confirmat informația, declarând presei că paramedicii au fost chemați la hotelul Fairmont la ora 2:52.

„Echipajele noastre au răspuns la fața locului, au făcut evaluarea și au declarat o persoană decedată”, a precizat purtătorul de cuvânt, adăugând că ulterior poliția locală și medicul legist au preluat cazul. Cauza morții nu este încă cunoscută. Daily Mail a relatat că un alt oaspete a alertat personalul hotelului după ce a găsit-o pe Jones inconștientă pe un coridor.

Victoria Jones este al doilea copil al lui Tommy Lee Jones și al celei de-a doua soții, Kimberlea Cloughley. Fratele ei, Austin, are 43 de ani. În copilărie, Jones a jucat alături de tatăl ei în filme precum „Men in Black II” și „The Three Burials of Melquiades Estrada”, apărând de asemenea în serialul TV „One Tree Hill”.

Când promova pelicula „The Burials of Melquiades Estrada”, Tommy Lee Jones a spus despre fiica sa: „Este o actriță bună, are cardul SAG [Screen Actors Guild], vorbește o spaniolă impecabilă. Când era bebeluș, i-am spus Leticiei, asistenta ei, să-i vorbească în spaniolă.”

El a povestit și că, în adolescență, fiica sa nu voia să se trezească devreme, în ciuda faptului că era necesar când te aflai pe platourile de filmare: „Trebuia să se trezească la 5 dimineața pentru rolul ei”, a spus el pentru The New Yorker. „Într-o dimineață, nu voia să se ridice din pat. I-am spus: «Draga mea, asta este munca.» Dar nu s-a mișcat. Așa că am concediat-o. Apoi, fără să-mi spună, echipa de producție s-a dus la ea, a trezit-o și a dus-o în grabă pe platou la timp.”

Cei doi apăreau frecvent împreună pe covorul roșu, inclusiv în octombrie 2018, când actorul a făcut parte din juriul festivalului de film de la Tokyo.

Tommy Lee Jones, 79 de ani, a câștigat un Oscar și un Glob de Aur pentru rolul din „The Fugitive” și a jucat în filme precum „JFK”, „Lincoln, In the Valley of Elah” și „No Country for Old Men”.

