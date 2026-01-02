Live TV

Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones, a fost găsită moartă într-un hotel din San Francisco

Data actualizării: Data publicării:
Victoria Jones Tommy Lee Jones 2
Victoria Jones și Tommy Lee Jones. Sursa foto: X

Victoria Jones, fiica în vârstă de 34 de ani a actorului Tommy Lee Jones din a doua sa căsătorie, a fost găsită fără viață într-un hotel din San Francisco în primele ore ale zilei de Anul Nou.

Potrivit The Guardian, actrița de 34 de ani a fost găsită inconștientă pe un coridor al hotelului Fairmont, în primele ore ale dimineții de 1 ianuarie. Un purtător de cuvânt al departamentului de pompieri din San Francisco a confirmat informația, declarând presei că paramedicii au fost chemați la hotelul Fairmont la ora 2:52.

„Echipajele noastre au răspuns la fața locului, au făcut evaluarea și au declarat o persoană decedată”, a precizat purtătorul de cuvânt, adăugând că ulterior poliția locală și medicul legist au preluat cazul. Cauza morții nu este încă cunoscută. Daily Mail a relatat că un alt oaspete a alertat personalul hotelului după ce a găsit-o pe Jones inconștientă pe un coridor.

Victoria Jones este al doilea copil al lui Tommy Lee Jones și al celei de-a doua soții, Kimberlea Cloughley. Fratele ei, Austin, are 43 de ani. În copilărie, Jones a jucat alături de tatăl ei în filme precum „Men in Black II” și „The Three Burials of Melquiades Estrada”, apărând de asemenea în serialul TV „One Tree Hill”.

Când promova pelicula „The Burials of Melquiades Estrada”, Tommy Lee Jones a spus despre fiica sa: „Este o actriță bună, are cardul SAG [Screen Actors Guild], vorbește o spaniolă impecabilă. Când era bebeluș, i-am spus Leticiei, asistenta ei, să-i vorbească în spaniolă.”

El a povestit și că, în adolescență, fiica sa nu voia să se trezească devreme, în ciuda faptului că era necesar când te aflai pe platourile de filmare: „Trebuia să se trezească la 5 dimineața pentru rolul ei”, a spus el pentru The New Yorker. „Într-o dimineață, nu voia să se ridice din pat. I-am spus: «Draga mea, asta este munca.» Dar nu s-a mișcat. Așa că am concediat-o. Apoi, fără să-mi spună, echipa de producție s-a dus la ea, a trezit-o și a dus-o în grabă pe platou la timp.”

Cei doi apăreau frecvent împreună pe covorul roșu, inclusiv în octombrie 2018, când actorul a făcut parte din juriul festivalului de film de la Tokyo.

Tommy Lee Jones, 79 de ani, a câștigat un Oscar și un Glob de Aur pentru rolul din „The Fugitive” și a jucat în filme precum „JFK”, „Lincoln, In the Valley of Elah” și „No Country for Old Men”.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
photo-collage.png - 2025-08-17T195854.185
1
Volodimir Zelenski mulțumește României după ce Bucureștiul a alocat 50 de milioane de...
kadirov tolanit in canapea
2
„Abia l-au resuscitat”. Ramzan Kadîrov a fost la un pas de moarte în ultima sa vizită la...
Ukrainian President Volodymyr Zelensky in Finland
3
Alertă în Marea Baltică. Estonia anunță că cinci cabluri de telecomunicații au...
criza apei
4
Planeta pierde în fiecare secundă un volum de apă dulce echivalent cu patru bazine...
G9jiV50W4AAOkj-
5
Mărturia românului care a salvat mai multe persoane din incendiul izbucnit în stațiunea...
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Digi Sport
Imaginile au ajuns pe internet. Ce au început să facă mai mulți tineri, după ce barul din Elveția a luat foc
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Japan Emperor Wishes for Peaceful Year for Disaster-Affected People
Un tânăr s-a dezbrăcat complet în fața împăratului Japoniei în timpul discursului de Anul Nou
politisti olandezi
Poliţia olandeză s-a confruntat cu violenţe „fără precedent” de Anul Nou. Agenții, atacați cu sticle incendiare, petarde și artificii
Glowing sparklers forming the number 2026 against a starry night sky
Digi24.ro vă urează un An Nou bun și fericit! La Mulți Ani 2026!
Sorcova de Anul Nou. Foto Getty Images
Când se merge cu Sorcova în 2026: Ce simbolizează cel mai cunoscut obicei popular românesc
dominic fritz sustine un discurs
Mesajul lui Dominic Fritz de Anul Nou: „Nu a fost un an uşor. Lucrurile se mişcă mai încet decât ne-am dori, dar se mişcă”
Recomandările redacţiei
bancnote de euro date dintr-o mana in alta
România rămâne în afara zonei euro. Care sunt motivele care blochează...
AQMYOhLlm3NS0DIHozMf6DfXobk7vaPRkDxckdcselGSFw5S1Hd1EOQiCJr1DjRz6g0b1f_QDhm8bctBeq7-vY4YMgzejtNkbsrI47gO_SVmCw-ezgif.com-video-to-gif-converter
Avalanșă de mari dimensiuni în Munții Făgăraș, declanșată de doi...
ninsoare viscol vremea
ANM: Cod portocaliu de viscol și precipitații. Unde se va depune un...
Alexandru Nazare
Ministrul Finanţelor: „România intră în 2026 cu încredere şi...
Ultimele știri
Doi bărbați sunt cercetați de DIICOT pentru trafic de droguri, după ce au fost prinși în flagrant cu 3,5 kilograme de canabis
George Clooney îi răspunde lui Trump, după ce președintele SUA a ironizat cetățenia sa franceză
Apocalipsa n-a venit. Un „profet” care anunța că potopul va veni de Crăciun a fost arestat. El spune că sfârșitul a fost amânat
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna ianuarie 2026. Fecioarele se exprimă liber și se bucură de viață, Săgetătorii își redefinesc...
Cancan
Prima imagine cu incendiul din Elveția: Cum a luat foc tavanul clubului din stațiunea Crans-Montana. Ce s-a...
Fanatik.ro
“I-au pus sabia la gât soției mele!”. Dănuț Lupu, povestiri incredibile după finala Petrolul – Rapid din Cupa...
editiadedimineata.ro
Bulgaria, ținta unei campanii de dezinformare ruse înainte de adoptarea euro
Fanatik.ro
Careul multimilionar! Inteligența Artificială a calculat cât ar costa azi cu adevărat Nicolae Dobrin, Ilie...
Adevărul
O româncă a rămas fără economiile strânse muncind în Italia. Angajata băncii care a facilitat dispariția...
Playtech
Cât este punctul de pensie în 2026: metodă simplă de calcul
Digi FM
Tatăl Loredanei Groza a murit. Cântăreața, sfâșiată de durere: „Am sperat că această zi nu va veni niciodată!”
Digi Sport
Controversă uriașă! S-a descoperit cine sunt patronii barului unde au murit cel puțin 40 de oameni
Pro FM
Cum era, de fapt, Freddie Mercury în viața reală. Prietenii au rupt tăcerea după 34 de ani: „Nimeni nu l-a...
Film Now
Denise Richards și fostul ei soț, evacuați dintr-o vilă din Los Angeles. Nu și-au plătit chiria și au datorii...
Adevarul
Ce le spune o româncă născută în Haiti celor care o atacă pentru culoarea pielii: „Identitatea culturală nu...
Newsweek
Ministrul muncii vorbește de ajutoare și sprijin la pensie. Ce îi așteaptă pe pensionari în 2026?
Digi FM
VIDEO Momentul declanșării incendiului din clubul din Elveția. Tavanul ar fi luat foc după ce o chelneriță a...
Digi World
O mutaţie genetică extrem de rară ucide celulele creierului, iar cercetătorii au aflat în sfârşit de ce
Digi Animal World
Momentul când un șarpe se strecoară în mașină unui bărbat care aștepta la un drive-thru în Florida. Imaginile...
Film Now
Fiica lui Tommy Lee Jones, găsită moartă într-un hotel din San Francisco, în noaptea de Revelion. Victoria...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...