Vineri 13, zi cu ghinion? Cum a apărut superstiția și ce ar trebui să eviți astăzi, potrivit tradițiilor populare

Vineri 13 este considerată de persoanele superstițioase o zi cu ghinion, în care călătoriile, deciziile importante sau începuturile ar trebui amânate. Reputația acestei date este explicată prin legende, simboluri religioase și interpretări ale unor evenimente istorice, fără ca originea credinței să fie stabilită cu certitudine.

În 2026, această coincidență calendaristică apare de trei ori: în februarie, martie și noiembrie. Astfel, ziua de 13 noiembrie este ultima vineri 13 a anului.

De ce este vineri 13 considerată o zi cu ghinion

Asocierea dintre ziua de vineri și numărul 13 este explicată prin credințe religioase, simboluri și tradiții populare conturate de-a lungul timpului. Una dintre interpretările frecvent invocate pornește de la Cina cea de Taină, la care au participat Iisus și cei 12 apostoli. În explicațiile populare ale superstiției, Iuda, cel care l-a trădat, este identificat drept al treisprezecelea mesean, ceea ce ar fi contribuit la reputația nefavorabilă a acestui număr.

Un alt reper este semnificația zilei de vineri în tradiția creștină, aceasta fiind legată de răstignirea lui Iisus Hristos. Reunirea celor două elemente este prezentată ca o posibilă origine a credinței potrivit căreia data ar aduce ghinion, răspândită în numeroase culturi occidentale. Legătura rămâne însă o interpretare, nu o explicație istorică demonstrată.

Numărul 13 în mitologia nordică

O altă poveste invocată pentru a explica reputația nefavorabilă a numărului 13 are legătură cu mitologia nordică. Potrivit unei legende populare, 12 zei se aflau la un ospăț când Loki, cunoscut pentru șiretlicurile sale, a apărut ca al treisprezecelea invitat. Episodul este asociat cu moartea lui Balder și cu haosul care a urmat, fiind prezentat drept o posibilă explicație pentru legătura dintre această cifră și evenimentele nefericite. Nu există însă dovezi care să confirme că relatarea reprezintă originea superstiției despre vineri 13.

Arestarea Cavalerilor Templieri, la 13 octombrie 1307

Un alt episod frecvent invocat în explicarea superstiției este arestarea Cavalerilor Templieri. La 13 octombrie 1307, într-o zi de vineri, membrii ordinului religios și militar din Franța au fost arestați din ordinul regelui Filip al IV-lea. Au urmat anchete și acuzații împotriva multora dintre ei, iar organizația a fost desființată câțiva ani mai târziu.

Deși faptele sunt documentate istoric, nu există dovezi că acestea au dat naștere credinței potrivit căreia vineri 13 aduce ghinion. Legătura cu presupusul caracter nefast al datei a fost făcută mult mai târziu.

Cum s-a răspândit superstiția

Potrivit Bibliotecii Congresului Statelor Unite (Library of Congress), una dintre primele referințe clare la caracterul nefavorabil al zilei de vineri, 13, apare într-o publicație franceză din 1834. Credința a devenit ulterior cunoscută și în cultura americană, fiind popularizată inclusiv prin romanul „Friday, the Thirteenth”, publicat în 1907 de scriitorul Thomas W. Lawson.

Data considerată aducătoare de ghinion diferă însă de la o țară la alta. În Spania și Grecia, temerile sunt legate de marți, 13, în timp ce în Italia reputația negativă îi revine zilei de vineri, 17. Aceste deosebiri reflectă rolul tradițiilor locale în conturarea superstițiilor despre anumite combinații de zile și numere.

Cum se numește frica de vineri 13

Teama de vineri 13 este cunoscută sub denumirea de paraskevidekatriafobie. Termenul reunește cuvintele grecești „paraskevi”, care înseamnă „vineri”, și „dekatria”, adică „treisprezece”, alături de elementul „fobie”, care desemnează frica. Numele descrie astfel chiar data care provoacă neliniște.

Persoanele afectate pot ajunge să evite anumite activități, de teama unor întâmplări nefericite. Simplul fapt că cineva respectă o superstiție nu înseamnă însă că are o fobie; diferența ține de intensitatea anxietății și de măsura în care aceasta îi limitează viața cotidiană.

Triskaidekafobia desemnează, în schimb, frica de numărul 13, indiferent de ziua săptămânii sau de contextul în care apare. Distincția privește, așadar, obiectul temerii: o combinație calendaristică în primul caz, respectiv numărul în sine în cel de-al doilea.

Ce se spune că trebuie evitat vineri 13, potrivit superstițiilor populare

În credințele populare, vineri 13 este asociată cu precauții menite să țină ghinionul la distanță. Unele privesc gesturi considerate nefaste indiferent de dată, precum trecerea pe sub o scară sau spargerea unei oglinzi. Despre aceasta din urmă se spune că ar aduce șapte ani de nenoroc.

O altă superstiție se referă la pisica neagră care taie calea unui trecător. Interpretarea diferă însă între culturi: în unele este privită ca un semn rău, în altele simbolizează norocul și protecția. Aceste credințe nu sunt specifice zilei de vineri 13, deși sunt adesea amintite în legătură cu ea.

Data este considerată de persoanele superstițioase nepotrivită pentru începuturi importante. Din acest motiv, unele amână semnarea contractelor, lansarea unei afaceri ori deciziile financiare majore.

Rețineri similare pot exista în privința mutării într-o locuință nouă sau a organizării unei nunți, din teama că un asemenea moment ar influența nefavorabil ceea ce urmează.

Obiceiurile diferă de la o comunitate la alta și nu reprezintă reguli întemeiate științific. Un incident neplăcut petrecut la această dată nu demonstrează că ziua în sine ar fi aducătoare de ghinion.

Editor : M.C.