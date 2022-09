Leonardo DiCaprio a fost ținta glumelor la gala premiilor Emmy care a avut loc la Los Angeles.

În cadrul evenimentului, Kenan Thompson, maestrul de ceremonii al serii, a făcut o glumă care a stârnit hohote de râs în sală, scrie 7sur7.be.

"Zendaya a împlinit 26 de ani săptămâna trecută. La mulți ani!", a spus el înainte de a continua: "26 de ani este o vârstă ciudată la Hollywood. Ești suficient de tânăr pentru a interpreta rolul unui copil de liceu, dar ești prea bătrân să te întâlnești cu Leonardo DiCaprio."

Tânăra actriță s-a amuzat, dar a părut și stânjenită, ea ascunzându-și fața cu mâinile.

Gluma a fost făcută în contextul în care presa mondenă internațională scrie c că Leonardo DiCaprio are o nouă iubită, fotomodelul Gigi Hadid, alături de care a fost fotografiat la o petrecere în New York.

Imaginile cu cei doi au apărut la câteva zile după ce, în presă, s-a zvonit că ar putea forma un cuplu. Apropiați lor susțin că cele două vedete vor să se cunoască mai bine și că nu vor face relația oficială.

Dacă zvonurile se confirmă, Gigi Hadid ar fi prima femeie cu vârsta de peste 25 de ani cu care actorul are o relaţie în ultimii ani.

Recent, Leonardo DiCaprio a fost ţinta ironiilor pe internet, după ce s-a despărțit de fosta iubită, Camila Morrone, la scurt timp după ce aceasta a împlinit 25 de ani.

Două super-producţii şi-au împărţit luni onorurile la Premiile Emmy decernate luni seara la Los Angeles: „Succession” a fost votat cel mai bun serial dramatic, în timp ce serialul sud-coreean „Squid Game” a făcut istorie în competiţie, inclusiv cu un premiu pentru cel mai bun actor pentru interpretul său principal, Lee Jung-jae.

