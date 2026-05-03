Ziua Mamei 2026, sărbătorită pe 3 mai: Ce semnifică și cum este celebrată în România

Ziua Mamei 2026. Foto Getty Images
Originea și evoluția Zilei Mamei Cum este celebrată Ziua Mamei în România

În România, începutul lunii mai nu este asociat doar cu minivacanțe și zile libere, ci marchează și un moment cu o puternică încărcătură emoțională: Ziua Mamei. Celebrată în prima duminică a lunii, această zi este dedicată oficial figurii materne, considerată un pilon al familiei și un reper esențial în formarea și echilibrul fiecărei generații. Dincolo de caracterul festiv, momentul oferă un prilej de recunoștință și apropiere, fiind marcat prin gesturi simbolice, mesaje de mulțumire și reuniuni în familie. Astfel, Ziua Mamei readuce în prim-plan rolul esențial pe care îl are atât în viața personală, cât și în societate.

În 2009, Parlamentul României a adoptat actul normativ prin care prima duminică a lunii mai a fost desemnată oficial Ziua Mamei, oferindu-i astfel statutul de sărbătoare la nivel național.

Originea și evoluția Zilei Mamei

Ziua Mamei are o istorie complexă, conturată treptat de-a lungul mai multor secole, dintr-o combinație de tradiții religioase, inițiative civice și mișcări sociale. Primele forme ale unei celebrări dedicate maternității sunt asociate cu tradiția britanică „Mothering Sunday”, apărută în Evul Mediu. Sărbătorită în a patra duminică din Postul Paștelui, aceasta avea inițial o semnificație religioasă, credincioșii întorcându-se la „biserica mamă”. Ulterior, obiceiul a evoluat, devenind un prilej pentru reunirea familiilor, copiii oferind mici atenții mamelor.

În secolul al XIX-lea, în Statele Unite, conceptul capătă o dimensiune socială. În 1870, activista Julia Ward Howe a lansat un apel pentru instituirea unei „Zile a Mamei” dedicată păcii, prin care femeile să se mobilizeze împotriva conflictelor armate. Inițiativa nu a fost însă oficializată la acel moment.

Forma modernă a sărbătorii este legată de demersurile Annei Jarvis, care, în 1907, a organizat un eveniment comemorativ în onoarea mamei sale și a început o campanie pentru recunoașterea unei zile dedicate tuturor mamelor. Eforturile sale au dus, în 1914, la oficializarea Zilei Mamei în Statele Unite, printr-o proclamație semnată de președintele Woodrow Wilson, care a stabilit celebrarea în a doua duminică din luna mai.

Ulterior, tradiția a fost preluată la nivel internațional, fiecare stat adaptând data și semnificația în funcție de contextul cultural și social. Astăzi, Ziua Mamei este celebrată în numeroase țări și reprezintă un simbol global al recunoștinței față de rolul esențial al mamelor în familie și în societate.

Cum este celebrată Ziua Mamei în România

În România, Ziua Mamei este marcată anual în prima duminică a lunii mai, fiind dedicată recunoașterii rolului esențial pe care figura maternă îl are în familie și în societate. Data a fost stabilită oficial prin Legea nr. 319/2009, act normativ adoptat de Parlament și publicat în Monitorul Oficial, care instituie atât Ziua Mamei, cât și Ziua Tatălui ca sărbători naționale (prima și, respectiv, a doua duminică din luna mai).

Dincolo de dimensiunea oficială, această zi este asociată cu gesturi de apreciere și recunoștință, fiind celebrată prin flori, cadouri simbolice, mesaje și întâlniri în familie. Este un moment în care atenția publică și personală se concentrează asupra sprijinului, grijii și contribuției constante pe care mamele o au în viața de zi cu zi.

În ultimii ani, sărbătoarea a devenit tot mai vizibilă și în spațiul public, prin evenimente organizate de școli, instituții și organizații, precum și prin campanii dedicate familiei. Astfel, Ziua Mamei s-a consolidat nu doar ca o tradiție anuală, ci și ca un reper al respectului și al legăturii dintre generații.

