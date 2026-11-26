Ziua Recunoștinței („Thanksgiving Day”) este una dintre cele mai importante sărbători din Statele Unite ale Americii, cu o puternică semnificație istorică și culturală. Celebrată anual în cea de-a patra joi a lunii noiembrie, aceasta va avea loc pe 26 noiembrie 2026, când milioane de americani se vor reuni alături de familie și prieteni pentru a păstra obiceiurile transmise de-a lungul generațiilor.

De la mesele festive până la paradele organizate în marile orașe, manifestările specifice acestei zile reflectă tradiții formate de-a lungul mai multor secole.

Care sunt originile Zilei Recunoștinței

Originile Zilei Recunoștinței, în forma cunoscută astăzi în Statele Unite, sunt asociate cu un eveniment organizat în toamna anului 1621, în colonia Plymouth, situată pe teritoriul actualului stat Massachusetts. Coloniștii englezi au celebrat atunci o recoltă bogată, după o perioadă marcată de foamete, boli și condiții dificile de trai.

La manifestare au participat și membri ai comunității indigene Wampanoag, care îi ajutaseră pe noii veniți să se adapteze mediului local, inclusiv prin transmiterea unor cunoștințe despre agricultură. Potrivit documentelor istorice, festivitățile s-au desfășurat pe parcursul a trei zile, iar la acestea au luat parte liderul indigen Ousamequin și aproximativ 90 dintre oamenii săi.

Întâlnirea a devenit, câteva secole mai târziu, unul dintre reperele simbolice ale sărbătorii americane.

Când a devenit Thanksgiving sărbătoare națională

În 1789, președintele George Washington a proclamat o zi națională de mulțumire, marcată pe 26 noiembrie. În deceniile următoare, datele unor asemenea manifestări au variat în funcție de deciziile administrațiilor prezidențiale.

Tradiția celebrării anuale a fost instituită în 1863, în timpul Războiului Civil American, când Abraham Lincoln a desemnat ultima joi a lunii noiembrie drept zi de mulțumire și reflecție.

Data actuală a fost stabilită în 1941, când Congresul Statelor Unite a adoptat o rezoluție, semnată ulterior de președintele Franklin D. Roosevelt, prin care Thanksgiving urma să fie marcată în cea de-a patra joi din noiembrie.

În prezent, aceasta figurează în calendarul sărbătorilor federale, astfel că majoritatea instituțiilor administrației publice federale sunt închise, iar numeroase unități de învățământ și companii își suspendă activitatea cu această ocazie.

Cum sărbătoresc americanii Ziua Recunoștinței în 2026

Reuniuni de familie și călătorii

Thanksgiving este celebrată în principal în familie, prin reuniuni care aduc împreună mai multe generații. Numeroși americani parcurg distanțe considerabile pentru a petrece această perioadă alături de cei apropiați, ceea ce determină o intensificare a traficului rutier și aerian.

Ce preparate se servesc la masa de Thanksgiving

Un loc central în tradiția americană îl ocupă masa festivă, alcătuită din preparate specifice sezonului. Curcanul la cuptor, devenit simbolul gastronomic al sărbătorii, este servit, de regulă, alături de umplutură, piure de cartofi, sos de merișoare și gravy, un sos obținut din sucurile lăsate de carne în timpul gătirii.

Printre garniturile specifice se numără cartofii dulci și legumele de toamnă, în timp ce plăcinta cu dovleac, cunoscută sub denumirea de „pumpkin pie”, este unul dintre deserturile reprezentative pentru această ocazie.

În multe gospodării, înainte de începerea mesei, participanții vorbesc despre experiențele și lucrurile pentru care sunt recunoscători sau rostesc o rugăciune de mulțumire.

Paradele organizate de Ziua Recunoștinței

Una dintre cele mai cunoscute manifestări publice este Macy’s Thanksgiving Day Parade, organizată anual la New York. În 2026, evenimentul ajunge la cea de-a 100-a ediție, programată pentru 26 noiembrie.

Spectacolul cuprinde baloane gonflabile de mari dimensiuni, care alegorice, fanfare, reprezentații muzicale și apariții ale unor artiști cunoscuți. Manifestarea atrage atât publicul prezent pe străzile metropolei americane, cât și milioane de telespectatori din întreaga țară.

Meciurile de fotbal american, o tradiție de Thanksgiving

Fotbalul american reprezintă, la rândul său, o componentă importantă a programului festiv. Meciurile organizate de National Football League (NFL) cu prilejul sărbătorii au devenit, de-a lungul deceniilor, o tradiție pentru pasionații acestui sport.

Ce semnificație are Thanksgiving pentru americani

În cultura americană contemporană, Ziua Recunoștinței este asociată cu generozitatea, solidaritatea și prețuirea legăturilor dintre oameni. Pentru mulți cetățeni, sărbătoarea păstrează și o dimensiune spirituală, fiind însoțită de rugăciuni de mulțumire și gesturi caritabile în sprijinul persoanelor vulnerabile.

Semnificația acestei date este însă diferită pentru o parte a populației indigene din Statele Unite, care o privește prin prisma consecințelor colonizării europene, a pierderii teritoriilor și a suferințelor îndurate de comunitățile native.

Ziua Recunoștinței marchează debutul tradițional al sezonului de cumpărături pentru Crăciun

În vinerea care urmează Thanksgiving are loc Black Friday, unul dintre cele mai importante evenimente comerciale din Statele Unite, cunoscut pentru campaniile de reduceri organizate de magazinele fizice și comercianții online.

În 2026, Black Friday este marcat pe 27 noiembrie și reprezintă unul dintre principalele momente ale sezonului de achiziții pentru Crăciun, deși numeroși retaileri lansează ofertele promoționale cu mai multe zile înainte.

Editor : M.C.