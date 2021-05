Beneficiile listării în serviciul Fulfilment. Cum îți poți dezvolta afacerea online și ce greșeli poți evita la început

Serviciul Fulfilment by eMAG, dezvoltat în urma unei investiţii în tehnologie în valoare de un milion de euro, permite comercianților din România, pe lângă sprijinul logistic integrat, să-și dezvolte și să-și crească afacerile. Un exemplu de succes este cel al sellerului Mobile Joy, o companie fondată în 2016 care se ocupă cu importul și comercializarea cu amănuntul de accesorii pentru tablete și telefoane mobile. Compania a intrat în eMAG Markteplace în 2017 unde listează în prezent peste 3.000 de produse și ulterior în serviciul Fulfilment by eMAG, cu 420 de produse pentru care au generat până acum peste 300 de comenzi cu încasări de peste 16.000 de lei.

Gabriel Neagoe, membru fondator al Mobile Joy, a lansat business-ul împreună cu soția sa la finele anului 2016, prin deschiderea unui site propriu, devenit și primul canal de vânzare, folosit și în prezent. Valoarea inițială a investiției a fost de aproximativ 2.000 de lei.

„Cu eMAG Marketplace am început colaborarea după aproximativ 6 luni de la deschiderea afacerii. După ce am deschis contul, am fost în Asia și am negociat cu mai multe fabrici care produceau accesorii, iar apoi am făcut un plan concret de dezvoltare a business-ului. Următorul pas a fost să facem o investiție de 20.000 de dolari în stocuri. A fost și un moment oportun să ne listăm pe Marketplace: chiar din prima zi am primit și primele comenzi, pentru că nu erau foarte mulți selleri pe această nișă”, a spus antreprenorul român.

Ulterior, platforma eMAG Marketplace le-a adus 80% din numărul total de comenzi.

„Numărul de comenzi pentru produsele din Fulfilment s-a triplat”

„Ne-am listat anul acesta în Fulfilment, iar lucrurile au mers bine. Am observat că numărul de comenzi pentru produsele din Fulfilment s-a triplat, față de vânzările pe care le aveam direct, fără ca produsul să aibă eticheta «Livrat de eMAG»”, a spus fondatorul Mobile Joy.

Livrarea mărfurilor vine cu un cost suplimentar, din cauza condiților standard impuse în cazul ambalării coletelor.

„Acestea trebuie livrate învelite într-o folie termocontractibilă și trebuie să avem un cod de bare lipit pe fiecare produs, dar am optimizat acest flux. Avem deja două mărci înregistrate: de exemplu vindem folii pentru telefoane din sticlă sau TPU, sub marcă proprie, iar brandul se numește Joyshell. Acum pregătim un nou lot”, a precizat sellerul eMAG.

Pachet eMAG livrat de un curier către un client. Foto: eMAG

Înainte de a intra în Marketplace, fondatorii Mobile Joy au analizat câțiva dintre partenerii inițiali și au observat saltul înregistrat de cifra lor de afaceri, după listare.

„Pentru unele firme am văzut creșteri și de câteva ori ale afacerii, deci a fost evident că acest canal generează clienți. Cu toate acestea, noi nu am alocat niciodată firmei tot timpul nostru – eu am mai am în continuare un job – iar asta se vede în rezultate. Am terminat 2020 cu o cifră a afacerii de aproximativ 80.000 de euro, dar a fost o scădere de câteva procente față de 2019”, a spus Gabriel Neagoe.

Cum ajută, efectiv, eMAG Marketplace un comerciant la derularea și dezvoltarea afacerii

„eMAG te învață ce înseamnă grija pentru client: rapiditatea cu care livrează o comandă și cu care se răspunde la reclamații sau se returnează banii pe fluxul de returnare sunt doar câteva aspecte care, intuitiv, nu mi s-ar fi părut relevante, dar în ultimul timp și-au dovedit utilitatea. Un alt aspect util este legat de fluxul de monitorizare al livrărilor, care te ajută să oferi mai multă predictibilitate”, a precizat antreprenorul.

Fondatorii Mobile Joy își propun acum, odată cu creșterea afacerii, să încerce să-și dezvolte gama de produse

„În acest moment noi suntem nișați și nu este ușor să iei cotă de piață de la alți selleri, deci avem nevoie și de alte produse pentru a dezvolta afacerea. Dacă ai produse din mai multe categorii, poți să faci față cererii mai scăzute pe o verticală de la un anumit moment și să ai un flux de numerar mai stabil”, a spus comerciantul.

Comerţ online. Foto: Getty Images

În prezent, sellerii eMAG analizează inclusiv competitori aflați în afara ecosistemului Marketplace, pentru a testa noi oportunități în piață.

„Ne dorim să vindem și în Germania și să colaborăm și cu marketplace-uri pe plan internațional, dar încă mai sunt aspecte pe care trebuie să le studiem și să le modificăm. De exemplu, produsele noastre vin în ambalaj de hârtie și pentru noi este important să folosim cât mai puțin plastic, dar produsele care ajung în depozitele externe trebuie să mai fie protejate cu un ambalaj adițional. O soluție este folia termocontractibilă, pe care am folosit-o deja pentru Fulfilment by eMAG, dar trebuie să mai analizăm. Dacă vom găsi mixul corect de produse, probabil vom genera venituri și profit din vânzările externe”, a spus Gabriel Neagoe.

Sfaturi pentru antreprenorul aflat la început de drum

„Un exemplu de lucru pe care l-am făcut greșit și care m-a costat aproape 7.000 de dolari a fost să presupun că pot schimba piața”, a declarat omul de afaceri.

Astfel, majoritatea accesoriilor GSM care se vând în România sunt negre sau transparente (50%).

„Eu am avut impresia că putem să colorăm viața românilor și am făcut o investiție în huse de diferite culori – predomina roz, erau o parte cu sclipici, erau mai non-conformiste și nu am reușit să le vindem. Deși produsele aveau ambalaj frumos și erau de calitate, publicul nu le-a acceptat. După o perioadă de timp le-am trimis la distrus – am recuperat cel mult 1.000 de dolari din acel stoc”, a spus Gabriel Neagoe.

De asemenea, un antreprenor trebuie să înțeleagă faptul că trebuie să includă în ofertă produse pe care și le doresc clienții și să colaboreze cu branduri consacrate, a mai precizat sellerul eMAG.