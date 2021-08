Cum a reuşit un tânăr din Uzbekistan să dezvolte o afacere online de succes în România. „Un avantaj important este viteza internetului”

România este o țară care oferă condiții bune și oportunități de dezvoltare celor cu idei de afaceri iar un avantaj important îl reprezintă viteza internetului care facilitează dezvoltarea comerţului online. Dacă adăugăm şi listarea cu succes pe platforma eMAG Marketplace, unde beneficiezi instant de acces la jumătate de milion de potenţiali clienţi, obţinem povestea de succes a unui tânăr antreprenor din Uzbekistan care a ajuns în România cu ajutorul unei burse de studii şi a ales să rămână aici după ce a reuşit să implementeze şi să dezvolte un model de business online de succes.

„Dacă ai o idee de business în retail poți să o testezi cu ușurință fără să fie necesară o investiție mare prin eMAG Marketplace. Sper că voi putea duce și acasă know-how-ul acumulat aici și sper că voi reuși să contribui la dezvoltarea retailului online și acasă. Acolo lucrurile nu sunt atât de avansate, ceea ce înseamnă că sunt și multe oportunități care așteaptă să fie descoperite”, este de părere Farruh Olimov, un tânăr antreprenor din Uzbekistan, fondatorul LUMAUDiO, un business prin care vinde online echipamente audio.

Olimov a ajuns în România în 2013, prin intermediul unei burse de studii primite din partea Guvernului României. Avea atunci doar 21 de ani.

„Când am ajuns aici am fost foarte plăcut surprins să constat că internetul funcționează foarte bine”, a spus antreprenorul din Uzbekistan.

„Beneficiul major este că online poţi să ajungi la clienţi care locuiesc foarte departe de tine”

În primul an, Farruh a locuit la Piteşti, unde a învăţat limba română şi s-a familiarizat cu cultura locală. Apoi s-a mutat la Bucureşti unde a făcut şi studiile, la Facultatea de Administrarea Afacerilor din cadrul Universităţii Bucureşti.

Încă din timpul facultăţii, Farruh s-a gândit să se implice în dezvoltarea unui business online.

„Costurile sunt mici la început, iar beneficiul major este că online poți să ajungi la clienți care locuiesc foarte departe de tine. Am vrut să învăț cum funcționează întregul proces, astfel că am luat totul de la zero: am învățat cum să fac un site, cum să fac fotografii de produs, cum să editez video-urile de prezentare și chiar cum trebuie scris conținutul pentru un business online. Așa cum spuneam, la început m-au ajutat mult prietenii, în special cu corectarea textelor în limba română, dar acum am echipa mea, cu vorbitori nativi, care se ocupă de acest aspect”, a precizat antreprenorul.

Eşuezi? Repetă. Reuşeşti? Repetă. Cât de important e ajutorul platformei eMAG Marketplace pentru un tânăr om de afaceri

Iniţial, a încercat, fără succes, mai multe idei de business, în zona de web design sau retail, unde a testat mai multe produse, inclusiv articole sportive.

Fiind însă pasionat de produsele şi accesoriile audio, Farruh Oblimov a identificat în 2018 o oportunitate de afaceri pe piaţa din România.

„Nu prea se găseau căști cu bluetooth de calitate și la preț mediu. Oamenii găseau fie produse premium, cu prețuri mari, fie produse cu preț mic, dar și de calitate inferioară. Plecând de la această nevoie, mi-a venit ideea de a comercializa aceste produse și de a dezvolta un brand dedicat produselor audio, prin care să le pot oferi clienților produse de calitate medie spre superioară, la prețuri corecte”, a spus omul de afaceri.

Farruh a contactat apoi mai mulţi producători din Asia pentru a le testa accesoriile şi a le aduce eventuale îmbunătăţiri. În timp, pe lângă căştile bluetooth, a completat gama de produse cu alte articole precum încărcătoare wireless ori smart watch-uri.

De asemenea, pe plan local firma sa vinde și direct prin intermediul site-ului lumaudio.ro.

Foto: Arhivă personală Farruh Olimov

„La început nu a fost foarte ușor, mai ales că nu vorbeam bine română, însă prietenii m-au ajutat cu descrierile produselor și am învățat, pas cu pas, ce înseamnă SEO și cum poți să îți promovezi business-ul online”, a precizat antreprenorul uzbek.

Un ajutor important a venit din partea eMAG România.

„Am observat că eMAG era adesea recomandat pentru orice îți doreai să cumperi. Oamenii aveau deja încredere în acest brand care avea notorietate pe plan local. Mai mult, unul dintre colegii mei de facultate, care îmi era și prieten, avea o afacere online și discutam frecvent despre business. El mi-a recomandat să lucrez cu eMAG Marketplace, tocmai datorită notorietății acestui canal, așadar am luat în considerare această soluție încă de la început”, a spus Farruh Olimov.

Primii pași din colaborarea cu eMAG au fost foarte simpli: la început, Farruh a alocat mai mult timp listării produselor și realizării descrierilor, dar apoi lucrurile s-au mișcat destul de repede. „La început vorbeam mult cu consultanții, fiindcă întâmpinam tot felul de situații, dar apoi am început să găsesc soluțiile pentru problemele cu care mă confruntam direct în librăria virtuală, eMAG Academy”, a spus el.

Premiul Cel mai bun content, Seller's Day, ediţia 2019

Sellers Day este evenimentul anual unde se întâlnesc sellerii care vând prin intermediul eMAG Marketplace. În 2019, Farruh a fost distins cu acest prilej cu premiul pentru cel mai bun content.

În imagine, Farruh Olimov, al doilea din stânga. Foto: Arhivă personală Farruh Olimov

„Am luat acest premiu înainte de pandemie, la ultima ediție realizată offline, și când am ajuns în sală, mi s-a spus să iau loc în primul rând, fără să înțeleg de ce. Nu am știut că am fost selectat pentru acest premiu și nici nu m-aș fi gândit că l-aș putea primi, având în vedere că nu sunt vorbitor nativ de română și că m-am bazat pe corecturile prietenilor români pentru descrierea produselor. Practic, acest premiu a confirmat faptul că munca noastră a fost apreciată”, a spus Farruh Olimov.

Antreprenorul recunoaşte rolul platformei eMAG Marketplace în dezvoltarea şi succesul afacerii sale.

„Pentru mine, în special la început, platforma eMAG Marketplace a fost extrem de utilă pentru că mi-a permis să îmi deschid un business fără să fie nevoie să investesc mult în site, marketing online și în atragerea clienților. În pus, când vinzi un brand nou este greu să câștigi credibilitate, însă avantajul platformei Marketplace este că oamenii au deja încredere în eMAG, iar această încredere se transferă și asupra sellerilor. Dacă vinzi pe o platformă validată de piață, creșterea volumului de vânzări și a bazei de clienți este mai facilă”, explică sellerul eMAG.

Avanajele listării prin eMAG văzute de un afacerist din Uzbekistan care vinde în România, Bulgaria şi Ungaria

Mai mult, prin intermediul eMAG poți să accesezi și clienți din afara României fără costuri. „Noi acum suntem listați în Ungaria și Bulgaria. Altfel, fără acest canal, ar fi foarte dificil și, mai ales costisitor, să începem o afacere de la zero în aceste țări. De aceea, pe noi, eMAG ne-a ajutat mult”.

Antreprenorul Olimov consideră că atât Ungaria cât şi Bulgaria reprezintă două opţiuni foarte bune de afaceri, deoarece aceste ţări au avantajul de a fi aproape de România, iar produsele pot fi livrate în cel mult trei zile.

Avantajul listării prin eMAG, explică Farruh, constă în faptul că ajungi mult mai ușor la consumatorii din aceste piețe și nu trebuie să pornești o afacere de la zero. Concomitent, când te listezi în aceste țări, trebuie să ai un plan bine pus la punct, să înțelegi dinamica acestor piețe, nevoile și preferințele clienților, pentru că sunt diferite de cele ale clienților din România.

„Acum am 29 de ani și sunt mândru că am reușit, prin multă muncă, să deschid un business aici care funcționează foarte bine. Pe termen lung, vreau să folosesc acest know-how și pentru a dezvolta un business online în Uzbekistan, unde acest canal nu este folosit la fel de mult ca în România, iar lucrurile sunt abia la început”, a spus Farruh Olimov.