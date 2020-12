Cum investeşte eMAG 3 milioane de lei pentru a-i ajuta pe comercianţii români afectaţi de pandemie

eMAG va investi 3 milioane de lei în programul „Vreau în toată România - Un ajutor mic pentru viitoarele afaceri mari”, o iniţiativă prin care compania românească îşi propune să-i ajute pe comercianţii care activează momentan doar în mediul mediul „offline” şi ale căror afaceri au fost grav afectate de pandemia de COVID-19.

„Am gândit acest proiect ca un semn de solidaritate pentru magazinele offline, care au fost greu încercate în această perioadă”, a declarat Florin Filote, vicepreşedinte eMAG.

Astfel, dacă până în prezent digitalizarea nu era neapărat o condiţie vitală pentru asigurarea sustenabilităţii unui mic magazin, lucrurile s-au schimbat în ultimul an.

„Multe magazine se bazau exclusiv pe traficul pietonal, iar restricțiile de mișcare, coroborate cu recomandarea de a evita locurile aglomerate și de a limita contactul cu alți oameni, au afectat semnificativ aceste business-uri. Ne dorim să îi sprijinim, deoarece de activitatea lor depind multe joburi și, din păcate, mulți dintre ei nu au resursele necesare sau know-how-ul pentru a face pasul către acest tip de comerț, iar pachetul de beneficii pe care îl oferim îi poate încuraja”, a mai precizat Filote.

Proiectul eMAG - semn de solidaritate pentru magazinele offline. Foto: Getty Images

Magazinele care nu au beneficiat până acum de un canal de vânzare online se pot înscrie până la 31 martie 2021 în programul „Vreau în toată România - Un ajutor mic pentru viitoarele afaceri mari”.

Beneficii şi avantaje exclusive timp de 16 luni, oferite gratuit

Cei care se listează pe platforma eMAG Marketplace și sunt declaraţi eligibili pentru acest program, vor beneficia de o susţinere dedicată, timp de 16 luni.

Mai precis, programul eMAG e alcătuit din două etape distincte.

În prima etapă, magazinele offline care se vor înrola în platformă vor fi scutite de la plata comisioanelor la vânzare, până pe 31 martie 2021. Pentru a se familiariza cu platforma și pentru a învăța cum pot face tranziția către online, vor avea la dispoziție gratuit, timp de 3 luni după data listării, un consultant dedicat, pregătit să le ofere recomandări personalizate.

Tot în această etapă noii parteneri vor primi gratuit un credit de 1.000 de lei pentru eMAG Ads, pe care îl pot folosi pentru a-și promova produsele pe eMAG. Creditul va fi valabil timp de patru luni din momentul în care este activat contul din eMAG Marketplace.

„Creditul de 1.000 de lei poate fi folosit doar în platformă și doar pentru eMAG Ads – acesta nu va putea fi retras sub formă de cash. Avem convingerea că, daca vor înțelege beneficiile acestei platforme si vor reuși sa respecte recomandările noastre legate de calitatea documentației si a serviciilor, eMAG Marketplace va deveni un canal important in strategia lor de vânzări”, a explicat Filote.

Etapa a doua începe pe 1 aprilie 2021, când sellerii vor beneficia gratuit, timp de un an, până la data de 31 martie 2022, de serviciile de serviciile de Pick, Pack and Ship (preluare, împachetare și expediere), disponibile prin Fulfilment by eMAG, serviciul prin care eMAG preia și gestionează toate operațiunile logistice, livrând produsul comandat până la clientul final. Astfel, principala responsabilitate a sellerilor va fi de a lista produsele în platformă și de a le livra în depozitul eMAG.

Valoarea totală a acestor beneficii este de 3 milioane de lei.

Ce business-uri sunt eligibile

Programul a fost creat pentru comercianții offline care își doresc să acceseze un canal online pentru a-și continua dezvoltarea (şi să-şi crească, implicit, vânzările). Aceștia pot comercializa orice tip de produs, cu excepția celor alimentare.

Pentru a se înscrie în program, o companie trebuie să îndeplinească trei condiţii principale.

În primul rând firma trebuie listată pe eMAG Marketplace începând cu data de 3 decembrie 2020, iar până la listarea pe eMAG Marketplace să nu fi realizat niciodată vânzări prin intermediul unui canal online (vânzare de bunuri sau servicii prin intermediul tranzacțiilor electronice efectuate prin internet sau prin alte rețele mediate de calculator).

Magazinele care se vor înrola în platformă vor fi scutite de la plata comisioanelor la vânzare până pe 31 martie 2021. Foto: Getty Images

În al doilea rând, compania nu trebuie să fi avut calitatea de seller pe eMAG Marketplace nici direct, nici prin afiliați, anterior datei de 3 decembrie 2020 (administratorul și/sau asociații care solicită listarea trebuie să nu fi avut direct sau indirect, prin afiliați până la rude de gradul 1, calitatea de administratori sau asociați ai unei companii listate deja pe Marketplace).

A treia condiţie de eligibilitate este ca societatea să fi fost înființată înainte de 1 ianuarie 2020.

„Dacă aceste criterii sunt îndeplinite, următorul pas este să completeze formularul de înscriere, disponibil aici, un proces care durează cel mult 5 minute”, a spus Filote.

Contul va deveni activ în cel mult trei zile, după care comerciantul va avea zilnic acces instantaneu la 500.000 de potenţiali clienţi, din orice colţ al ţării.

Cum pot accesa programul eMAG retalierii lipsiţi de capacitate logistică

Avantajul principal al Marketplace-ului este că cei care doresc să se înscrie pe platformă au nevoie doar de un calculator conectat la internet pentru a-și coordona activitatea.

„Noi le punem la dispoziție infrastructura digitală, alături de alte servicii care să îi ajute să vândă. Livrarea coletelor nu se poate face personal, ea fiind făcută de către firmele de curierat cu care au încheiat un contract pentru magazinele partenere. Apoi, în baza unui calendar stabilit de comun acord cu aceștia, curierii vor prelua comenzile de la adresa indicată de selleri și le vor livra clienților finali”, a explicat vicepreşedintele eMAG.

În ceea ce privește accesarea serviciului Fulfilment by eMAG, prin care eMAG poate prelua toate operațiunile logistice de la selleri, lucrurile stau diferit.

„Concret, singura responsabilitate a sellerilor este de a-și livra produsele în depozitul eMAG, iar dacă nu au la dispoziție o soluție pentru a le transporta pot folosi orice serviciu de închiriere. Apoi, după ce ajung în depozitul eMAG, vom prelua tot procesul de manipulare, ambalare și livrare a produselor (pick, pack and ship), iar sellerul va achita taxa de depozitare”, a spus Filote.

Comercianţii au nevoie doar de un calculator conectat la Internet. Foto: Getty Images

Pentru a-i ajuta pe selleri sa se concentreze mai mult pe zona comerciala, eMAG a lansat serviciul Fulfilment by eMAG (FBE), printr-o investitie in tehnologie în valoare de 1.000.000 de euro.

Înrolarea sellerilor în Fulfilment by eMAG ii degreveaza de multe dintre activitățile operaționale, lăsându-le cât mai mult timp la dispozitie pentru a se concentra pe aspectele comerciale, menite să îi ajute să își crească afacerea.

Astfel, toate serviciile de pe întregul lanț logistic, de la recepție și până la depozitare, picking, împachetare, livrare, relații cu clienții sau retur, acolo unde este cazul, sunt oferite în mod eficient în cadrul Fulfilment by eMAG (FBE).

Avantajele principale: reducerea costurilor de logistică cu până la 50% şi reducerea birocraţieie

Mai multe detalii despre Fulfilment by eMAG pot fi aflate de aici.