Când determinarea unei mame întâlnește excelența medicală, nu există limite

Când devii mamă, tot universul tău se schimbă. Ești absorbită complet de ființa aceea mică și fragilă a cărei viață depinde de tine, încât e foarte ușor să uiți de nevoile tale.

Bianca, o tânără mamă din jud. Cluj, a simțit pe propria piele cât de important este să asculți la timp semnalele pe care organismul ni le transmite. La patru luni după nașterea unei fetițe sănătoase, fără să își dea seama, s-a trezit într-o cursă contra cronometru între viață și moarte. Diagnosticul? Peritonită severă cu stare septicemică. Salvarea a venit de la echipa condusă de dr. Ioan Cetina, medic primar chirurgie generală la Spitalul Regina Maria din Cluj-Napoca, care a făcut TOTUL ca pacienta să ajungă #SănătoasăAcasă la bebeluș.

De la bucuria maternității la o luptă neașteptată

Bianca a născut fără complicații și s-a bucurat din plin de primele luni alături de fetița ei. Se simțea bine, avea energie și chiar s-a implicat activ în procesul de mutare în locuința nouă. În mijlocul acestui entuziasm însă, au apărut și primele semne de alarmă: dureri abdominale și oboseală accentuată.

Inițial, proaspăta mămică le-a ignorat, crezând că sunt doar efectele efortului depus. Când durerile însă au devenit insuportabile, Bianca a apelat la ajutor medical. Chiar și după multiple vizite la spital și investigații, diagnosticul corect întârzia să apară, iar tratamentele primite nu o ajutau, timp în care starea ei se deteriora rapid.

„Prima dată am simțit o înțepătură în partea de jos și nu am mai putut să calc. A doua zi, duminică, eram foarte bine, nu mai simțeam nicio durere. Luni dimineață, în schimb, au început migrenele. Deși în cazul meu acestea nu însemnau nimic neobișnuit, mă simțeam puțin cam prea obosită și parcă nu prea aveam chef. Dar, în rest, eram bine și nu am zis nimănui nimic. Seara am reușit să ne mutăm acasă și eram foarte fericiți. Și atunci au început durerile crunte”, își amintește Bianca.

În acel moment, a știut că trebuie să caute o soluție mai sigură.

Medicină la standarde înalte: decizia care i-a salvat viața

Cu ultimele puteri, Bianca a contactat medicul său ginecolog - dr. Hasa Mihaela, medic primar Obstetrică – ginecologie la Spitalul Regina Maria Cluj, care i-a fost alături la fiecare pas si a incurajat-o de fiecare dată când i-a cerut ajutorul. Medicul a direcționat-o către echipa de chirurgie de la Spitalul Regina Maria Cluj, unde dr. Ioan Cetina și colegii săi au acționat rapid, iar investigațiile detaliate au confirmat gravitatea situației: apendicele perforat provocase o infecție extinsă, punându-i viața în pericol.

„Pentru că era de mai mult timp cu peritonită, deci cu infecție și modificări inflamatorii în tot abdomenul, deja se instalase starea septică, avea modificări generale la nivelul organismului. A fost nevoie să facem o pregătire preoperatorie rapidă, pentru că nu puteam interveni pe un status septic, înainte de a se face tratamentul de reechilibrare minimă a organismului, precizat la consultul preanestezic. În același timp, trebuia și intervenit chirurgical de urgență. Din fericire, am putut să facem rapid pregătirea, pacienta nu avea alte afecțiuni asociate, și să intervenim minim-invaziv, laparoscopic, în condiții de siguranță și maximă precizie”, a precizat dr. Ioan Cetina.

În perioada postoperatorie, Bianca a beneficiat de îngrijire atentă și un plan medical personalizat, care a ajutat-o să își revină pas cu pas. Echipa medicală a monitorizat-o constant, asigurându-se că fiecare etapă a recuperării se desfășoară fără probleme.

Grija care nu se oprește la un tratament

În spital, Bianca a fost înconjurată de o echipă foarte empatică care i-a fost alături în fiecare zi, oferindu-i nu doar îngrijiri medicale, ci și sprijin emoțional.

După șase zile de spitalizare și o recuperare atent monitorizată, Bianca a revenit la fetița ei, mai recunoscătoare ca oricând și conștientă de faptul că trebuie să fie sănătoasă pentru a avea grijă de cei dragi și a fi prezentă în viața lor. Chiar și după externare, echipa medicală a urmărit îndeaproape evoluția ei și i-au fost recomandate tratament cu antibiotic și controale periodice, care i-au oferit siguranța unei vindecări complete.

Recunoscătoare că a reușit să găsească soluția la problema ei și că a putut fi operată laparoscopic, fapt care a ajutat-o să se refacă mai repede, Bianca a mărturisit că îi pare tare rău că a fost nevoie să sufere atât de mult pentru că nu și-a acordat suficientă atenție: „Nașterea, pentru mine, a însemnat zero durere, însă ceea ce am trăit din cauza apendicitei a fost un adevărat coșmar.”

Astăzi, sfătuiește orice mamă să nu ignore semnalele corpului și să caute ajutor de încredere pentru că, atunci când sănătatea este în joc, ai nevoie de o echipă care să facă TOTUL pentru a ajunge bine acasă.

Dificultatea stabilirii diagnosticului de apendicită în perioada postnatală

După naștere, organismul femeii trece prin numeroase schimbări pentru a reveni la forma și tonusul de dinaintea sarcinii. În această perioadă, simptomele unor afecțiuni pot fi ușor confundate cu disconforturile normale postnatale. De exemplu, durerile abdominale pot fi atribuite contracturilor uterine, disconfortului digestiv sau unei infecții urinare. Acest lucru poate duce la întârzierea diagnosticării unor afecțiuni grave, ceea ce, în anumite situații, poate avea consecințe serioase.

Apendicita nu este o afecțiune frecventă nici în sarcină, nici în perioada postpartum, însă, atunci când apare, poate fi dificil de diagnosticat, explică medicul chirurg Ioan Cetina: „După naștere, imunitatea e mai deprimată și atunci semnele clinice nu mai sunt la fel de sugestive. În plus, pacienta noastră avea și apendicele în poziție retrocecală, adică în spatele intestinului gros, fapt care, din punct de vedere clinic, chiar și la o persoană, să zic așa, imunocompetentă, nu dă un tablou clinic foarte relevant. De multe ori trebuie făcute investigații paraclinice”, a declarat dr. Ioan Cetina, adăugând că tomografia computerizată este metoda de referință pentru stabilirea unui diagnostic corect.

În ceea ce privește semnele de alarmă care ar trebui să determine un consult de specialitate, medicul explică faptul că acestea pot varia în funcție de momentul în care apare afecțiunea – imediat după naștere, la câteva săptămâni sau chiar luni postpartum. Simptomele apendicitei pot fi mai puțin evidente comparativ cu tabloul clasic, ceea ce le face ușor de confundat cu alte probleme mai frecvente în această perioadă.

O nouă șansă, o nouă perspectivă

Astăzi, Bianca este din nou alături de fetița sa, trăind fiecare clipă cu inimă plină de recunoștință. A învățat, prin experiențele dificile, că sănătatea nu trebuie niciodată pusă pe plan secund și că alegerea unei echipe medicale competente și dedicate poate face diferența atunci când viața vine cu provocări neprevăzute. Povestea Biancăi este una despre curajul de a merge mai departe, despre speranța care nu se stinge niciodată și despre cum medicina modernă, atunci când este făcută cu adevărat pentru siguranța și binele pacientului, poate schimba totul.

