O minune a vieții: Amalia Maria, bebelușul de 800 de grame în care se află forța unei lumi întregi

Într-un corp mic poate încăpea forța unei lumi întregi. Amalia Maria este o fetiță care s-a grăbit să vină pe lume la doar 30 de săptămâni. Avea 800 de grame, 33 de cm și era în stare critică. Pentru că la naștere nu a respirat, a fost imediat intubată și pusă în incubator, într-un loc ce avea să-i devină casă timp de două luni.

Amalia a fost rezultatul unei sarcini aproape imposibil de obținut. Au fost ani lungi în care mama ei s-a luptat cu dureri extreme date de o boală care a îngenunchiat-o: endometrioză în fază foarte avansată.

Drumul de la diagnosticul de endometrioză în stadiu avansat la obținerea unei sarcini a trecut pe la Timișoara, unde Adina a mers la un consult la medicul Voicu Simedrea - chirurg de excelență în tratarea multidisciplinară a endometriozei, fondatorul Endo Institute - primul și singurul centru de excelență din România dublu acreditat international de European Endometriosis League (EEL) și Surgical Review Corporation (SRC).

Vreți să fiți mamă?, a întrebat-o doctorul Simedrea pe Adina la prima întâlnire

Auzisem de domnul doctor Simedrea și de lupta acestuia împotriva acestei cumplite boli și mi-am dorit să îl întâlnesc și să îl rog să mă ajute. Experiențele anterioare au fost suficient de traumatizante, astfel încât dânsul a reprezentat ultima mea speranță, pentru că boala aceasta aproape m-a ucis. Ajunsesem sclavul pastilelor, cu dureri aproape permanente, care m-au îngenunchiat. Durerea devenise un stil de viață. Aveam deja 38 de ani, infertilitate ca efect al endometriozei și îmi luasem cu totul gândul de a rămâne vreodată însărcinată., își amintește tânăra.

La întrebarea medicului ginecolog Voicu Simedrea, din Timișoara, "Vreți să fiți mamă?", Adina Popescu, a răspuns hotărât "Da!". Dr. Simedrea a organizat o intervenție chirurgicală complexă și dificilă, cu medici cu diverse specializări, și a reușit să trateze cât s-a putut în acel moment din răul provocat de boală. A fost suficientă apoi o singură procedură FIV la clinica din Austria pentru ca visul nerostit, Amalia Maria, să devină realitate.

O sarcină care părea a fi impecabilă s-a transformat într-un coșmar în săptămâna 28 pentru Adina Popescu. La un simplu control de rutină, medicul ginecolog care îi urmărea sarcina i-a dat o veste tulburătoare: colul i s-a deschis. I s-a montat de urgență un pesar, iar după trei zile tensionate petrecute în spital, Adina s-a întors acasă, cu instrucțiuni stricte de a sta la pat pentru a preveni o naștere prematură.

Însă provocările nu s-au oprit aici pentru Adina și soțul ei. Pe lângă grija permanentă pentru fetița lor nenăscută, au trebuit să se confrunte și cu dificultatea găsirii unui loc potrivit într-o unitate de terapie intensivă neonatală. Spitalul Filantropia, prima opțiune, era în renovări, iar situația era una urgentă. Medicul Simedrea a fost cel care i-a îndrumat către maternitatea Regina Maria Băneasa, care dispunea de o secție de terapie intensivă neonatală foarte bine echipată, capabilă să preia inclusiv prematuri extrem de mici.

Pentru Adina și soțul ei, următoarele două săptămâni au fost o adevărată cursă contracronometru. Cu pesarul montat și picioarele ridicate la 45 de grade, Adina a trăit într-o stare de stres și frică constantă, iar fiecare oră în care fătul se afla în pântecele mamei era considerată o victorie în lupta lor pentru viață.

„Gata, naștem!”

În dimineața zilei de 10 august, instincul de mamă al Adinei care îi semnala că ceva nu e în regulă, a făcut-o să meargă la maternitatea Regina Maria Băneasa, unde dr. Alina Datcu era de gardă și a preluat-o imediat. După o serie de controale și verificări, totul părea în regulă, dar starea de slăbiciune a mamei a determinat medicul să ia măsuri suplimentare. Pe durata monitorizării mamei, Dr. Datcu a reușit să detecteze o schimbare alarmantă în pulsul fătului și fără ezitare a luat decizia: "Gata, naștem!". Era ora 5 dimineața. În doar șapte minute, Amalia, care nu respira la naștere, a fost deja conectată la un aparat de respirație asistată.

Dr. Mihaela Scheiner: „E momentul să lupți pentru copilul tău!”

Pe Adina, șocul nașterii rapide, venit pe fondul unui organism foarte slăbit, precum și faptul că micuța nu a respirat la naștere au dărâmat-o: Știam ce înseamnă faptul că nu a respirat. Creierul ei nu primise oxigen, iar asta m-a determinat să derulez prin cap toate scenariile posibile. Când am văzut-o prima dată în Terapie Intensivă, efectiv am înghețat. Îmi amintesc și acum foarte clar sentimentul acela cumplit de gol. Nu văzusem în viața mea o făptură mai mică. Era plină de firicele, de perfuzii, intubată…E ceva cumplit pentru un părinte să-și vadă copilul în Terapie Intensivă.

Extraordinar cum într-un bebeluș de 800 grame încape forța unei lumi întregi

Medicul neonatolog Mihaela Scheiner a fost cea care i-a dat curaj să spere: „E momentul să îți revii! E momentul să îți revii pentru copilul tău și să lupți! Pentru că fetița ta deja luptă!”. Adina își amintește perfect aceste vorbe care au mobilizat-o și au ajutat-o să accepte realitatea: „Am perceput-o pe doamna doctor ca pe o a doua mamă a mea. Un om puternic, care mobiliza și care atunci și ulterior m-a ajutat enorm. Este un om de care îmi e dor în fiecare zi și căreia aș vrea să îi trimit în continuare poze și înregistrări video cu Amalia” (n. red. – medicul neonatolog Mihaela Scheiner a încetat din viață în septembrie 2023).

Parcursul Amaliei în Terapie Intensivă a fost oarecum atipic pentru prematurii atât de mici care, de obicei, fac o serie de complicații asociate prematurității. Amalia, însă, fie progresa, fie stagna, ceea ce era un lucru bun pentru starea în care se afla.

„A dus o luptă extraordinară acolo. A fost lupta ei, pe de o parte, și lupta medicilor care au avut grijă de ea. Prima mămică a Amaliei a fost doamna doctor Cătălina Iordan, care o iubește pe Amalia și este foarte mândră de ea. O vizităm din când în când și Amalia este foarte fericită să o vadă, au o relație specială. Doamna doctor Catalina Iordan este medicul care avut-o tot timpul sub observație, care m-a ghidat și care a avut grijă inclusiv de mine, este omul care mi-a pus-o în brațe pe Amalia când am luat-o acasă și mi-a spus că sunt o mamă extraordinară. Aceeași apreciere o am pentru toată echipa care i-a fost alături”, spune mama.

Eforturile echipei medicale conduse de dr. Mihaela Scheiner și dr. Cătălina Iordan, au fost de neprețuit în lupta pentru viață a Amaliei. După două luni petrecute în terapie intensivă neonatală, Amalia a fost în sfârșit pregătită să meargă acasă.

Mobilizarea de forță a părinților Amaliei a dat roade, iar astăzi – 4 ani mai târziu Amalia este un copil prematur complet recuperat, într-o stare de sănătate excelentă și cu o dezvoltare cognitivă peste medie. Este o copilă veselă, independentă, plină de umor, care se descurcă excelent în diferite activități precum înotul, baletul și limba germană.

Povestea ei impresionantă reprezintă un exemplu de curaj și perseverență, arătând că nimic nu este imposibil atunci când ai voința de a lupta pentru viață. Pentru Adina – mama Amaliei, obținerea sarcinii, copilul care a supraviețuit în ciuda faptului că s-a născut aproape fără puls și recuperarea perfectă în ciuda prematurității extreme- toate sunt, spune mama, rezultatul implicării unor medici extraordinari care au făcut imposibilul să devină posibil.

Există medici și specialiștii care își asumă responsabilitatea de a deschide drumuri în medicina românească și există pacienți care alături de medicii lor fac medicina să fie extrordinară. Acolo unde există speranțe minime, găsim echipe medicale dedicate care redefinesc standardele medicale pentru a salva viața pacientului.

De 29 de ani, medicii de la Regina Maria transformă tratamentele în povești de vindecare, unindu-și forțele pentru a scrie pagini noi în cartea medicinei extraordinare.