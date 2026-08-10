România intră sub un nou val de caniculă, cu temperaturi de până la 39 de grade și nopți tropicale. Meteorologii au emis coduri galbene și portocalii valabile până miercuri, iar directorul ANM Elena Mateescu a declarat pentru Digi24 că „mâine va fi cea mai caldă zi din acest nou episod”.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare meteorologică de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate, disconfort termic ridicat și nopți tropicale, valabilă de luni, 10 august, ora 10:00, până miercuri, 12 august, ora 21:00.

Potrivit ANM, luni va fi caniculă și vor fi temperaturi deosebit de ridicate în vestul țării. Marți, valul de căldură se va extinde în vest, nord-vest, sud și local în restul țării, iar miercuri, canicula va persista în sud-vest și în extremitatea de sud.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între 30 și 36 de grade, iar marți, în Câmpia de Vest, vor atinge 37-39 de grade.

Disconfortul termic se va accentua, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge și va depăși pragul critic de 80 de unități luni în regiunile vestice și sud-vestice, marți îndeosebi în zonele de câmpie, iar miercuri local în sudul teritoriului.

Nopțile vor fi tropicale, pe arii restrânse în vestul și sudul țării, cu cele mai ridicate temperaturi minime în Dealurile de Vest și pe litoral, până la 22-23 de grade.

În noaptea de marți spre miercuri și pe parcursul zilei de miercuri, temporar vor fi intensificări ale vântului în vestul și sud-estul teritoriului, în general cu viteze de 40-50 km/h. De asemenea, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică marți, izolat în zona Carpaților Orientali și Munții Apuseni, iar miercuri local în zona de munte, în sud-vest și centru.

Pentru luni, 10 august, ora 10:00 – marți, 11 august, ora 10:00, ANM a emis un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate, caniculă, disconfort termic ridicat și noapte tropicală pentru județele Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș.

Astfel, în aceste județe, temperaturile vor fi deosebit de ridicate, local va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități.

Foto: ANM

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33-34 de grade în Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei și 35-36 de grade în Banat și Crișana. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 21-23 de grade în Dealurile de Vest.

Cod portocaliu de caniculă

Pentru marți, 11 august, ora 10:00 – miercuri, 12 august, ora 10:00, ANM a emis un alt cod galben, valabil în Oltenia, Muntenia, sudul și local centrul Moldovei și cea mai mare parte a Transilvaniei.

Marți, în aceste regiuni se vor înregistra temperaturi deosebit de ridicate, local va fi caniculă, iar disconfortul termic va fi în creștere. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge, pe arii restrânse, pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai mari valori în sud-vestul Olteniei. Pe arii restrânse, noaptea va fi tropicală, cu minime de 18-20 de grade.

Tot de marți, 11 august, ora 10:00, până miercuri, 12 august, ora 10:00, cele șapte județe din vest și nord-vest – Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Satu Mare, Sălaj și Maramureș – vor fi sub cod portocaliu de caniculă, disconfort termic accentuat și noapte tropicală.

În aceste județe, canicula se va intensifica, disconfortul termic va fi accentuat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime se vor încadra între 35 și 38 de grade, cu cele mai mari valori în Câmpia de Vest, unde izolat se vor atinge 39 de grade. Local, în special în zonele deluroase, noaptea va fi tropicală, cu minime de 19-21 de grade.

Foto: ANM

Mateescu: „Temperaturile vor fi în creștere”

Valul de căldură se intensifică în România, iar marți va fi cea mai caldă zi din acest nou episod de caniculă, a declarat directorul Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, luni, în direct la Digi24. Temperaturile vor ajunge la 39 de grade în Câmpia de Vest, iar disconfortul termic va fi accentuat.

„Din nou ne vom afla sub incidența unei mase de aer deosebit de călduroase pentru această perioadă. Drept pentru care astăzi un cod galben vizează cele șapte județe din partea de vest, nord-vest a țării, iar mâine un cod portocaliu aceleași județe, pentru că valul de căldură va fi în intensificare”, a explicat Elena Mateescu.

Potrivit directorului ANM, luni, temperaturile vor ajunge la 33-34 de grade în Maramureș și în vestul Transilvaniei și la 35-36 de grade în Banat și Crișana. Marți, însă, valorile termice vor crește semnificativ.

„Mâine temperaturile vor fi în creștere, 35-38 de grade, cu cele mai ridicate valori în Câmpia de Vest, unde posibil local să atingem chiar 39 de grade. În acest context, disconfortul termic va fi accentuat, indicele temperatură-umezeală va putea atinge și depăși pragul critic de 80 de unități, iar noaptea va putea fi tropicală, cu valori de la 20 până la 21-22 de grade tot în partea de vest a țării”, a spus Mateescu.

Directorul ANM a explicat că temperaturile ridicate sunt legate de deplasarea unei mase de aer foarte cald către estul Europei.

„Ne aflăm la periferia valului de căldură care va afecta din nou Europa Centrală și de Vest. Semn că masa de aer foarte cald se va deplasa și către Europa de Est, afectând în principal zona de vest a țării noastre”, a declarat aceasta.

Potrivit meteorologului, vremea caniculară se va menține până joi, după care temperaturile vor reveni mai aproape de valorile normale pentru această perioadă.

„Până joi vom discuta de temperaturi ce vor caracteriza o vreme caniculară, cu disconfort termic ridicat. De joi ne apropiem de normele specifice datei din calendar, adică valori de la 23-24 până la cel mult 30-31°C”, a spus directorul ANM.

Totuși, ar putea urma un nou episod de căldură. „Așa cum arată datele de la acest moment, după 15 august este posibil să discutăm de o nouă masă de aer cald care să se intensifice și în zona țării noastre, dar pe măsură ce ne vom apropia de intervalul respectiv, cu siguranță vom veni cu date noi în acest sens”, a precizat Mateescu.

Editor : C.S.