Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, două avertizări cod galben de caniculă pentru zilele de miercuri şi joi, valabile în mai multe zone ale ţării, unde temperaturile ajung la 37 de grade. În Bucureşti va fi cald, dar nu au fost emise avertizări de caniculă.

Meteorologii au emis cod galben de caniculă, valabil miercuri între 12-21 în Maramureș, Crișana, Banat, vestul Transilvaniei și sud-vestul Olteniei.

Astfel, în zonele menționate vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 36 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Foto: ANM

A fost emisă și o avertizare cod galben de caniculă pentru joi, valabilă în intervalul 12-21.

Potrivit ANM, în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice.

Meteorologii avertizează că până spre sfârșitul săptămânii va mai fi caniculă și disconfort termic ridicat, mai ales în regiunile vestice și sud-vestice.

Foto: ANM

Vremea în București

Miercuri, până la ora 21:00, vremea se va menţine călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 33...34 de grade.

Joi, vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 34 de grade.

Meteorologii precizează că nu a fost necesară emiterea unei avertizări pentru Capitală.

Editor : C.S.