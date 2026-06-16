Live TV

Alertă de furtuni și vijelii în 13 județe: meteorologii au emis cod galben. HARTA zonelor vizate și cum va fi vremea la București

Data actualizării: Data publicării:
nori de furtună
Cod galben de furtuni. Foto: Shutterstock
Din articol
Vremea la București

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare meteo cod galben de averse torenţiale şi furtuni ce vizează 13 judeţe situate în nordul ţării, valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12:00 - 18 iunie, ora 02:00.

„Miercuri (17 iunie) în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, anunţă, marţi, ANM.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în după-amiaza zilei de marţi (16 iunie) în regiunile nordice.

 

Foto: ANM

Vremea la București

În Capitală, marți, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27...28 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

Miercuri, valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, cu o maximă de 30...31 de grade. Cerul va fi variabil și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
2
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
3
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
vestea inquam george calin
4
PNL a votat să nu susțină guvernul Veștea și îl amenință cu excluderea dacă nu-și depune...
adrian vestea la cotroceni
5
Anunțul lui Adrian Veștea, după ce Ilie Bolojan i-a dat ultimatum. Planul PNL dacă...
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
Digi Sport
FIFA a făcut anunțul, după ce s-a cerut excluderea arbitrului Shaun Evans de la Cupa Mondială, pentru gestul făcut
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
un om care varsa o sticla de apa pe cap din cauza caniculei
Cum va fi vremea până la jumătatea lunii iulie. Meteorologii au actualizat prognoza pe patru săptămâni
canicula si furtuni
Vremea se încălzește, dar nu scăpăm de ploi. Prognoza ANM pe două săptămâni, pentru fiecare regiune
om cu umbrela
ANM a emis un nou cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină. Zonele vizate de vânt puternic și vremea în București HARTĂ
fantani in bucuresti
Meteorologii anunță ce se va întâmpla după acest episod cu vreme rece. Zonele în care va fi mai cald decât în mod obișnuit
fulger, furtuna
Cod portocaliu anunțat în 17 județe. Vremea se va răci brusc, cu peste 10 grade în 24 de ore. Deschiderea Transfăgărășanului, amânată
Recomandările redacţiei
2026-06-15-1569
Adrian Veștea a ignorat ultimatumul PNL: „Mergem înainte!” | PSD...
trump mojtaba
Acordul cu Trump, colac de salvare pentru Mojtaba Khamenei, liderul...
2026-06-15-1556
Din ce a făcut avere noul premier desemnat. Adrian Veștea este...
Israeli Prime Minister Netanyahu Press Conference in Jerusalem
„Domnul Securitate”, în impas. Acordul cu Iranul, un test existențial...
Ultimele știri
Criză politică în Ungaria: Viktor Orban acuză „jefuirea țării” și pregătește ofensiva Fidesz
Acordul lui Trump cu Iranul, între promisiuni și incertitudini. Ce lipsește încă din înțelegerea anunțată de Casa Albă
Adrian Veștea spune că nu își schimbă decizia: „Sunt convins că acest Guvern va trece”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au șanse uriașe în carieră și noroc la bani. Luna Nouă din Gemeni aduce schimbări importante.
Cancan
Mama Mariei, tânăra care a fost aruncată în gol fără coardă de siguranță, strigăt de durere: ,,Te-a luat de...
Fanatik.ro
LIVE VIDEO tragere la sorţi turul 1 preliminar Europa League. U Cluj și-a aflat cei 6 posibili adversari...
editiadedimineata.ro
Patru fake news care au dominat agenda europeană în luna mai: hantavirusul și drona din Galați, printre altele
Fanatik.ro
România mai are un reprezentant la Campionatul Mondial 2026! Și-a făcut poză pe gazon chiar înaintea meciului
Adevărul
Securitatea viitorului nu se mai decide pe Pământ. Războiul sateliților și cursa înarmării spațiale până în...
Playtech
Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și...
Digi FM
De ce tatăl Simonei Halep nu ar fi de acord cu presupusa relație a fostei campioane. Cele două motive invocate
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Neverosimil! A marcat pentru Iran în SUA și ce a urmat face înconjurul lumii
Pro FM
Shania Twain, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: „Îmi detestam corpul, nu mă mai puteam uita...
Film Now
A rupt tăcerea după 50 de ani. Jodie Foster, despre momentul decisiv din viața ei: „Totul s-a schimbat...
Adevarul
Cristian Păun, despre riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk”: „Va fi lovitura fatală”
Newsweek
Pentru care perioade NU se dau puncte de stabilitate la pensie? Cum sunt dezavantajați cei cu grupe de muncă?
Digi FM
La aproape 60 de ani, mama Antoniei a obținut diploma de licență. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Secretul din culisele "Mrs. Doubtfire". Robin Williams a încercat să salveze viitorul unei actrițe de 14 ani...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani