Alertă de furtuni și vijelii în 13 județe: meteorologii au emis cod galben. HARTA zonelor vizate și cum va fi vremea la București

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, marţi, o atenţionare meteo cod galben de averse torenţiale şi furtuni ce vizează 13 judeţe situate în nordul ţării, valabilă în intervalul 17 iunie, ora 12:00 - 18 iunie, ora 02:00.

„Miercuri (17 iunie) în Maramureş, în cea mai mare parte a Transilvaniei, în nordul Crişanei şi al Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului (viteze la rafală de 50...70 km/h), izolat vijelii şi grindină de mici şi medii dimensiuni”, anunţă, marţi, ANM.

Potrivit meteorologilor, în intervale scurte de timp (1...3 ore) sau prin acumulare vor fi cantităţi de apă de 15...20 l/mp şi izolat de peste 30 l/mp.

Manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse şi în după-amiaza zilei de marţi (16 iunie) în regiunile nordice.

Foto: ANM

Vremea la București

În Capitală, marți, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei, cu o maximă de 27...28 de grade. Cerul va fi variabil, iar după-amiaza vor fi condiții pentru ploi slabe de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura minimă va fi de 14...16 grade.

Miercuri, valorile termice diurne vor fi în creștere ușoară față de ziua precedentă, cu o maximă de 30...31 de grade. Cerul va fi variabil și vor fi condiții pentru ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Minima termică va fi în jurul a 16 grade.

Editor : C.S.