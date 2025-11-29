Meteorologii au emis, sâmbătă dimineață, noi avertizări de vreme rea. Un cod galben de ploi abundente este valabil în Capitală și alte 13 județe, iar în zonele montane va fi lapoviță și ninsoare. De altfel, la munte deja iarna și-a intrat în drepturi. În stațiunea Rânca, din județul Gorj, ninge încă de noaptea trecută, iar drumarii au scos utilajele pentru a curăța șoselele.

Potrivit ANM, până duminică, la ora 20:00, va ploua în cea mai mare parte a țării, iar seara și noaptea vor fi și precipitații mixte în sudul

Banatului și sud-vestul Transilvaniei.

La munte vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar la altitudini de peste 1800 m se va depune strat de zăpadă de 5 - 15 cm, îndeosebi în Carpații Meridionali.

Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10...25 l/mp și izolat de peste 50 l/mp, precizează meteorologii.

Un cod galben de ploi abundente vizează județele Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Bacău, Călărași, Ialomița, Ilfov și

municipiul București. Și în zona de munte a județelor Sibiu, Brașov și Covasna, va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 20...30 l/mp și izolat peste 50 l/mp.

Foto: ANM

Prognoză specială pentru București

Până duminică dimineață, în Capitală cerul va fi noros și va ploua însemnat cantitativ (15...25 l/mp). Vântul va sufla în general moderat.

Iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 9 grade, iar cea minimă va fi de 5...6 grade.

Duminică, cerul va mai avea înnorări și cu precădere în primele ore ale zilei va ploua slab. Vântul va sufla slab până la

moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 8 grade.

