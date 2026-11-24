Meteorologii atenţionează că, marţi, va ninge slab, dar vântul va viscoli zăpada în judeţe din zona Carpaţilor Meridionali, Carpaţilor Orientali şi Munţilor Apuseni, fiind emis cod galben. Pentru vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul şi estul Transilvaniei, vestul Moldovei este în vigoare un cod galben de intensificări ale vântului. În Bucureşti, vremea va fi rece pentru această perioadă.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare Cod galben de ninsori viscolite valabilă marţi, între orele 10.00 şi 20.00, în Carpaţii Meridionali, Carpaţii Orientali şi Munţii Apuseni, unde va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea.

Sursă foto: Captură ANM

În acelaşi interval va fi Cod galben de intensificări ale vântului în vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul şi estul Transilvaniei, vestul Moldovei

Astfel, vântul va avea intensificări în vestul şi sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul şi estul Transilvaniei, vestul Moldovei, cu rafale de 50...70 km/h.

Intensificări ale vântului cu viteze în general de 40...50 km/h vor fi şi în restul ţării.

O altă atenţionare Cod galben, vizând ninsori viscolite, va fi în vigoare de marţi, de la ora 20.00, până miercuri, la ora 8.00, în Carpaţii Orientali şi în estul Carpaţilor Meridionali. Acolo va ninge slab, dar vântul va avea intensificări, cu viteze de 60...90 km/h, viscolind ninsoarea.

Sursă foto: Captură ANM

În zona municipiului Bucureşti, vremea va fi rece pentru această perioadă. Vântul va avea intensificări pe parcursul zilei (rafale de 50...60 km/h), apoi va sufla slab şi moderat. Cerul va fi variabil, mai mult senin noaptea. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 7 grade, iar cea minimă va fi de -3...-2 grade, mai scăzută în zona preorăşenească, spre -5 grade.

Editor : C.L.B.