Alertă de ploi și vijelii puternice în aproape toată țara. Harta cu zonele vizate de avertizarea meteo

Noi avertizări meteo de furtuni.
Noi avertizări meteo de furtuni. Foto: Profimedia
Meteorologii au emis, vineri dimineață, avertizări cod galben și cod portocaliu de ploi și vijelii puternice, valabile în aproape toată țara.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în intervalul 12:00 - 21:00, e în vigoare un cod galben de furtuni puternice.

În nordul Crișanei, Maramureș, Transilvania, Oltenia, Moldova, Muntenia și Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50...70 km/h, iar în regiunile sudice, temporar peste 80 km/h) și pe arii restrânse grindină de mici și posibil medii dimensiuni (1 – 3 cm).

În intervale scurte de timp și prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 20...30 l/mp și izolat de peste 40...50 l/mp, precizează meteorologii.

Cod portocaliu de vijelii puternice 

De la ora 14:00 intră în vigoare și un cod portocaliu de ploi și vijelii, valabil până la ora 21:00. 

În acest interval, în județele Caraș Severin, Hunedoara, Cluj, Mureș, Bistrița Năsăud, Maramureș, Covasna, precum și la munte vor fi averse importante cantitativ, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și grindină de medii dimensiuni (3 - 4 cm). În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 40...50 l/mp și izolat de peste 60 l/mp.

Un cod portocaliu de vijelii puternice este în vigoare în intervalul 13:00 - 19:00 și în județele Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman și Giurgiu.

Dinspre vestul Olteniei către sud-vestul Munteniei vor fi perioade cu vijelii puternice cu viteze în general de 80...90 km/h, anunță meteorologii.

Sursă foto: ANM

Cod galben de averse torenţiale şi vijelii în zece judeţe, vineri noaptea

Cea mai mare parte a Moldovei, estul Transilvaniei, nordul Dobrogei şi nord-estul Munteniei sunt vizate de o atenţionare Cod galben de instabilitate atmosferică începând de vineri seara, a mai transmis ANM.

Astfel, în intervalul 22 august, ora 21:00 - 23 august, ora 3:00, în aceste regiuni vor fi perioade cu averse torenţiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, vijelii (rafale de 50 - 70 km/h) şi pe arii restrânse grindină de mici şi posibil medii dimensiuni (1 - 3 cm).

În intervale scurte de timp şi prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20 - 30 litri/mp şi, izolat, de peste 40 - 50 litri/mp.

Judeţele marcate cu Cod galben sunt: Tulcea, Brăila, Galaţi, Vrancea, Covasna, Vaslui, Bacău, Harghita, Neamţ şi Iaşi.

Cod galben de caniculă

Meteorologii avertizează că, pe de altă parte, vineri, între orele 12.00 şi 21.00, în sudul, centrul şi estul Munteniei, sud-estul Moldovei şi în sud-vestul Dobrogei va fi caniculă şi disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unităţi.

Potrivit sursei citate, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 şi 38 de grade.

