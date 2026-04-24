Alertă de vânt puternic în 21 de județe: ANM a emis cod galben. Care sunt zonele vizate și cum va fi vremea la București HARTĂ

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o nouă avertizare cod galben de vânt puternic, care vizează zone din 21 de județe, până vineri seara. În Capitală, vremea va fi frumoasă, cu vânt care va sufla slab și moderat.

Meteorologii au emis un cod galben de intensificări ale vântului, care va fi valabil începând de vineri dimineața până seara la 21:00.

Astfel, pe parcursul zilei de vineri, „în nordul, estul și sud-estul Transilvaniei, nord-estul Moldovei și vestul Olteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...65 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură, rafalele vor atinge 70...90 km/h”, precizează ANM.

ANM mai notează că intensificări temporare ale vântului vor fi și în restul teritoriului, cu viteze în general de 40...45 km/h.

Vremea la București

În București, vineri, vremea va fi frumoasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 20...21 de grade.

Meteorologii menționează că în intervalul 24 aprilie, ora 10 - 24 aprilie, ora 21, pentru municipiul București nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

