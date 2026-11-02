Alertă de viituri în România: Cod portocaliu în Constanța și cod galben în alte 14 județe. Zonele vizate

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis luni, 2 noiembrie, noi avertizări de inundații pentru mai multe râuri din sudul și sud-estul țării. Județul Constanța se află sub cod portocaliu de viituri până miercuri la prânz, în timp ce un cod galben vizează cursuri de apă din 14 județe din Muntenia, Oltenia și Dobrogea.

Hidrologii avertizează că, în intervalul 2 noiembrie, ora 16:00 – 4 noiembrie, ora 12:00, pe râurile din județul Constanța este în vigoare un cod portocaliu de viituri rapide, creșteri de debite și niveluri, cu posibile depășiri ale cotelor de apărare.

Cod galben de inundații în 14 județe

Totodată, INHGA a emis o avertizare cod galben de inundații, valabilă în perioada 2 noiembrie, ora 12:00 – 4 noiembrie, ora 18:00, pentru râuri din bazinele hidrografice Olt, Călmățui, Vedea, Argeș și Ialomița, precum și pentru cursurile de apă din Dobrogea.

Potrivit hidrologilor, avertizarea vizează următoarele sectoare de râuri:

Olt: afluenții mici aferenți sectorului din aval de acumularea Ionești, în județele Vâlcea, Argeș, Olt și Dolj;

Călmățui: județele Olt și Teleorman;

Vedea: bazinul superior și afluenții din bazinele mijlociu și inferior, în județele Olt, Argeș și Teleorman;

Argeș: afluenții aferenți sectorului din aval de acumularea Vidraru, în județele Argeș, Dâmbovița, Giurgiu, Ilfov, Teleorman și Călărași;

Ialomița: bazinul din amonte de stația hidrometrică Moroeni și afluenții aferenți sectorului din aval de aceasta, în județele Dâmbovița, Prahova, Ilfov, Ialomița și Buzău;

Râurile din Dobrogea: județele Constanța și Tulcea.

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Editor : Ș.A.