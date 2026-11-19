Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis joi mai multe avertizări cod galben, portocaliu și roșu de vânt puternic și ploi abundente, valabile în perioada 19-20 noiembrie. Cele mai severe fenomene sunt așteptate în noaptea de joi spre vineri, când în județul Vrancea și în zonele montane aflate la peste 1.200 de metri altitudine va fi cod roșu de vânt, cu rafale care pot depăși 140 km/h. În mai multe regiuni ale țării sunt anunțate și precipitații însemnate cantitativ.

Cod galben de vânt puternic și ploi abundente

În intervalul 19 noiembrie, ora 10:00 – 19 noiembrie, ora 18:00, este în vigoare o atenționare cod galben de intensificări ale vântului în zona montană.

Foto: ANM

Potrivit meteorologilor, vântul va continua să prezinte intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde rafalele vor atinge 90-120 km/h.

De joi, 19 noiembrie, ora 18:00, până vineri, 20 noiembrie, ora 05:00, va fi în vigoare o atenționare cod galben de ploi însemnate cantitativ.

Sunt vizate județele Caraș-Severin, Gorj, Vâlcea și Maramureș, precum și cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și Occidentali și nordul Carpaților Orientali.

Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar cantitățile de apă vor ajunge la 15-25 l/mp și, izolat, vor depăși 35-40 l/mp, în intervale scurte de timp sau prin acumulare.

Foto: ANM

Pe arii restrânse, în vestul și sud-vestul țării, aversele vor fi însoțite de descărcări electrice.

Cod portocaliu de vânt în vestul țării. Rafale de până la 140 km/h

În intervalul 19 noiembrie, ora 18:00 – 20 noiembrie, ora 01:00, meteorologii au emis o avertizare cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului.

Sunt vizate zonele joase ale județelor Caraș-Severin, Timiș, Arad, Bihor, Hunedoara și Alba, unde rafalele vor atinge 70-90 km/h.

În Carpații Occidentali și Meridionali, vântul va sufla cu 100-110 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 120-140 km/h.

Foto: ANM

În același interval, va fi cod galben de vânt în județele Satu Mare, Maramureș, Bistrița-Năsăud, Mureș și Dolj, în zonele joase ale județelor Cluj, Sălaj, Sibiu și Mehedinți, precum și în zonele montane ale județelor Brașov, Covasna, Prahova, Buzău și Vrancea.

În aceste regiuni, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80-100 km/h.

Cod roșu de vânt în Vrancea și la munte

Cea mai severă avertizare emisă de ANM este un cod roșu de intensificări puternice și susținute ale vântului, valabil vineri, 20 noiembrie, între orele 01:00 și 10:00.

Avertizarea vizează arii extinse din județul Vrancea, unde vântul va depăși 90 km/h, precum și zonele montane situate la altitudini de peste 1.200 de metri, unde rafalele vor depăși 120-140 km/h.

Foto: ANM

În același interval, va fi cod portocaliu în Transilvania, Maramureș, nordul Crișanei, vestul și nordul Moldovei, precum și în întreaga zonă montană, la altitudini cuprinse între 800 și 1.200 de metri.

În aceste regiuni, rafalele vor atinge 70-90 km/h, iar la munte vor ajunge la 100-130 km/h.

Totodată, între orele 01:00 și 10:00, va fi Cod galben de vânt în Banat, sudul Crișanei, Oltenia, Muntenia, Dobrogea și estul Moldovei, unde sunt prognozate viteze de 50-70 km/h.

Vineri, între orele 10:00 și 16:00, va fi în vigoare un nou cod portocaliu de vânt puternic în estul Carpaților Meridionali și local în Carpații Orientali.

Rafalele vor atinge 70-90 km/h, iar la munte vor ajunge la 100-110 km/h. La altitudini mari, vântul va sufla cu 120-140 km/h.

Foto: ANM

În același interval, meteorologii au emis o atenționare cod galben pentru Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea, estul, centrul și sudul Munteniei, precum și pentru Carpații Occidentali, cea mai mare parte a Carpaților Meridionali și, local, Carpații Orientali.

Vântul va avea viteze de 50-70 km/h, iar la munte rafalele vor depăși 80-100 km/h, cele mai mari valori fiind așteptate pe creste.

Potrivit ANM, intensificări ale vântului vor mai fi înregistrate în Carpații Orientali și în seara și noaptea de vineri spre sâmbătă, 20 spre 21 noiembrie.

Editor : Ș.A.