Alertă meteo: canicula persistă și se extinde în mai multe județe. Vor fi temperaturi de 37°C la umbră. Vremea în București

Meteorologii au actualizat prognoza meteo și au emis un nou cod galben de caniculă, valabil vineri într-o regiune mai extinsă a țării comparativ cu cea care se afla joi sub avertizare de căldură excesivă. Și în București vremea va deveni caniculară.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), joi este în vigoare un cod galben de caniculă, în intervalul orar 12 - 21, pentru Maramureș, Crișana, Banat, cea mai mare parte a Transilvaniei, vestul și sudul Olteniei.

Cod galben de caniculă valabil joi, 14 august, în intervalul orar 12 - 21. Foto: ANM

Astfel, „joi (14 august) în Maramureș, Crișana, Banat, în cea mai mare parte a Transilvaniei și în vestul și sudul Olteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice”, anunță ANM.

Canicula se extinde vineri în mai multe zone

ANM a emis un alt cod galben de caniculă pentru vineri, 15 august, valabil tot în intervalul orar 12 - 21.

Cod galben de caniculă valabil vineri, 15 august, în intervalul orar 12 - 21 Foto: ANM

Meteorologii anunță că „ valul de căldură se va manifesta în Maramureș, Crișana, Banat, Oltenia, în cea mai mare parte a Transilvaniei, precum și în vestul, centrul și sudul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, caniculă și disconfort termic ridicat. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va depăși ușor pragul critic de 80 de unități în regiunile vestice și nord-vestice și izolat în cele sudice și sud-estice. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile vestice și sud-vestice.

De asemenea, ANM precizează că sâmbătă, valul de căldură, temperaturile deosebit de ridicate, canicula și disconfortul termic ridicat vor persista în vestul, sud-vestul și local în centrul țării.

Vremea la București

Joi, la București, „vremea va fi în continuare călduroasă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 34 de grade”, anunță ANM.

Vineri, vremea va deveni caniculară și în Capitală, „condiții în care disconfortul termic va fi ridicat, iar indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități. Cerul va fi senin, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 36 de grade”, potrivit meteorologilor.â

„În intervalul 15 august, ora 12 - 15 august, ora 21, municipiul București se va afla sub incidența unei atenționări meteorologice cod galben ce vizează canicula și disconfortul termic ridicat”, precizează ANM.

