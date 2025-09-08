Alertă meteo: cod galben de furtuni, vijelii și grindină în mai multe județe din nord-vestul țării. Vremea la București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni un cod galben de furtună, valabil în intervalul ora 12 - 23, pentru județe din Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.

Foto: meteoromania.ro

Astfel, potrivit meteorologielor, „în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp”.

La București, „vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade”, anunță ANM.

ANM mai precizează că marți, 9 septembrie, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

