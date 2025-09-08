Live TV

Alertă meteo: cod galben de furtuni, vijelii și grindină în mai multe județe din nord-vestul țării. Vremea la București

Data publicării:
fulger, furtuna
Foto. Profimedia

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni un cod galben de furtună, valabil în intervalul ora 12 - 23, pentru județe din Crișana, Maramureș și vestul Transilvaniei.

Screenshot 2025-09-08 at 10.08.52
Foto: meteoromania.ro

Astfel, potrivit meteorologielor, „în nordul Crișanei, Maramureș, vestul Transilvaniei și local la munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...70 km/h) și izolat grindină. În intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantitățile de apă vor fi de 15...20 l/mp și izolat de peste 30...35 l/mp”.

La București, „vremea va fi călduroasă. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade”, anunță ANM.

ANM mai precizează că marți, 9 septembrie, vor fi manifestări de instabilitate atmosferică în nord-vestul și centrul țării, precum și în zonele montane.

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
parinti si copii langa scoala
1
Demisie în bloc a directorilor de la cea mai mare școală din București. Părinții...
contor-electric-1536x1024
2
Trei furnizori de electricitate au scăzut prețul sub 1,3 lei pe kwh, potrivit ministrului...
photo-collage.png - 2025-09-07T153300.880
3
Tânără agresată de partener într-un parc din Capitală. „Țipa și cerea ajutor, dar nimeni...
covid
4
„Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din...
SANTIER - AUTOSTRADA A1 - SIBIU-ORASTIE
5
Banii pentru drumuri s-au terminat. Ministerul Transporturilor amână contracte deja...
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
Digi Sport
"Bă, ești nebun?!" Românul care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia a dus mașina înapoi, după două zile
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
protest profesori victoriei
Haos în prima zi din noul an școlar: profesorii protestează în Piața...
autobuz evrei
Cel puțin patru persoane au fost ucise într-un atac armat din centrul...
mercenari romani aeroport
Ministrul Apărării: Cei din DGIA care au știut că militarii români...
INSTANT_SC_50_PRESEDINTE_02_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Nicușor Dan a deschis noul an școlar doar în calitate de părinte...
Ultimele știri
Studenții se alătură protestului sindicaliștilor din educație și anunță manifestații dacă Guvernul nu dă înapoi
Un avion Ryanair către Spania a fost redirecționat după ce un bărbat beat a încercat să deschidă ușile în zbor. Ce s-a întâmplat
Gala MTV Video Music Awards 2025: Ariana Grande şi Lady Gaga au luat cele mai importante premii
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
ploaie
ANM a actualizat prognoza: zonele în care va fi cod portocaliu de furtuni. Meteorologii anunță când se încălzește din nou vremea
fulger furtuna
Vremea se schimbă radical, de pe o zi pe alta: meteorologii au anunțat cod galben. Ce zone vor fi lovite de furtuni
Furtună Phoenix Arizona
Momentul în care o furtună de praf „haboob” loveşte oraşul Phoenix din Arizona. Valuri de nisip, aruncate la zeci de metri în aer
pompieri taie copac cazut peste o masina
Trei morți în urma furtunilor de vineri seară. Doi oameni care se plimbau cu caiacul au murit înecați în lacul Snagov
fulger, furtuna
Furtuni puternice, vânt și grindină: ANM a emis noi avertizări cod portocaliu și cod galben. Care sunt zonele vizate
Partenerii noștri
Pe Roz
George, Charlotte și Louis, elevi ca toți ceilalți. De ce copiii lui William și Kate nu-și folosesc titlurile...
Cancan
Unde a fost găsită Edith, adolescenta din București dată dispărută, după 7 zile. Mama ei vrea să ia legătura...
Fanatik.ro
Cosmin Contra e sigur că FCSB va fi o nucă tare în Europa League. Ce spune despre Mirel Rădoi și când revine...
editiadedimineata.ro
Pierderea simțului mirosului ar putea fi un semn precoce al bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Fotbalistul român care şi-a luat Lamborghini după primul salariu din Italia. Motivul incredibil pentru care a...
Adevărul
Posturilor TV li s-a cerut să cenzureze eventualele proteste la adresa lui Donald Trump care participă la...
Playtech
Cum se plătesc concediile medicale în 2025, câți bani primesc salariații. Cât s-a complicat procesul pentru...
Digi FM
Daciana Sârbu are un nou iubit, după divorțul de Victor Ponta. Femeia de afaceri, răvășitoare alături de noul...
Digi Sport
A fost filmat! Reacția total neașteptată a lui Donald Trump, în timp ce Carlos Alcaraz era în extaz
Pro FM
Cum arată mariajul lui Dave Grohl, la un an după ce artistul a recunoscut că are un copil în afara căsniciei
Film Now
Ce nu se știa despre Jessica Chastain. Ea a dezvăluit ce face când nu e pe platourile de filmare: „Îmi doream...
Adevarul
Războiul care n-a mai fost. Aliații plănuiau să oprească înaintarea URSS în Europa printr-un atac nuclear
Newsweek
Ministrul muncii spune că CASS la pensie rămâne și în 2026. Indexarea de la 1 ianuarie, imposibilă
Digi FM
Fiul cel mare al lui Arnold s-a căsătorit. Patrick Schwarzenegger și Abby Champion, nuntă în Idaho
Digi World
Clip viral cu o simulare care arată de ce poziția de siguranță poate face diferența dintre viață și moarte...
Digi Animal World
Ce a descoperit o femeie în cutia de jucării a fiicei sale de 3 ani. Mama a crezut inițial că este o farsă
Film Now
Cum arată azi Solange din "Casino Royale", la aproape 20 de ani de când a jucat cu Daniel Craig. Tocmai a...
UTV
Spike are o nouă iubită după despărțirea de Livia Eftimie, fosta soție a lui Cătălin Bordea