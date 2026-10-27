Alertă meteo: Cod roșu de ploi în județul Constanța. Care sunt localitățile vizate și cât durează avertizarea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți, 27 octombrie, o avertizare cod roșu de ploi torențiale și descărcări electrice pentru mai multe localități din județul Constanța. Meteorologii avertizează că se vor acumula peste 20-25 de litri de apă pe metru pătrat, după ce în ultimele ore au fost deja înregistrate cantități de 50-55 l/mp.

Avertizarea cod roșu, emisă la ora 16:40, este valabilă marți, între orele 16:50 și 19:00, și vizează municipiul Constanța și localitățile Năvodari, Ovidiu și Lumina.

Potrivit ANM, în zonele avertizate vor continua ploile abundente, iar cantitățile suplimentare de apă vor depăși 20-25 l/mp.

Meteorologii precizează că, în ultimele ore, în aceste zone s-au acumulat deja cantități de precipitații cuprinse între 50 și 55 l/mp. Ploile vor fi însoțite de descărcări electrice.

Editor : Ș.A.