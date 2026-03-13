Alertă meteo de vânt puternic în mai multe regiuni din țară. ANM a emis și un cod galben. Zonele afectate și vremea în București

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificări ale vântului valabilă de vineri dimineață până duminică seara, în mai multe regiuni ale țării. Meteorologii anunță rafale mai puternice în special în zonele montane și în vestul și nordul României, iar pentru județul Caraș-Severin a fost emis și un cod galben de vânt puternic.

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, care va fi valabilă începând de vineri dimineața până duminică seara la ora 20:00.

Astfel, „în sudul Banatului, nordul Moldovei, pe arii restrânse în Transilvania, iar duminică (15 martie) și în nordestul Munteniei, temporar vântul va avea intensificări, cu viteze în general de 40...45 km/h. Pe crestele Carpaților Meridionali, precum și în Munții Banatului rafalele vor fi de 60...80 km/h”, informează ANM.

A fost emis și un cod galben de vânt puternic, care va intra în vigoare vineri la ora 18:00 și va fi valabil până duminică, ora 14:00.

„În intervalul menționat, local în județul Caraș-Severin, vântul va avea intensificări cu viteze de 50...60 km/h și izolat de 65...70 km/h”, potrivit meteorologilor.

Foto: ANM

Vremea în București

În Capitală, pe parcursul zilei de vineri vremea va fi frumoasă, iar valorile de temperatură diurne se vor situa peste cele specifice perioadei. Cerul va fi mai mult senin, exceptând sfârșitul intervalului, când se va putea forma nebulozitate joasă sau ceață. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 16 grade, iar cea minimă va fi de - 1...2 grade.

Sâmbătă, valorile termice vor scădea ușor. Cerul va fi variabil și îndeosebi în a doua parte a nopții se va forma nebulozitatea joasă. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar cea minimă va fi de 0...2 grade.

Duminică, până la ora 20:00, în Capitală valorile termice vor continua să scadă și se vor apropia de cele normale pentru această perioadă. Cerul va fi temporar noros, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade.

Meteorologii menționează că în intervalul 13 martie, ora 10 - 15 martie, ora 20, pentru municipiul București nu va fi în vigoare niciun mesaj de atenționare sau avertizare meteorologică.

Editor : C.S.