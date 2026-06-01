Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, două coduri galbene de instabilitate atmosferică accentuată, care vizează mai mult de jumătate de țară. Sunt anunțate averse torențiale, descărcări electrice, vijelii și căderi de grindină, precum și cantități însemnate de apă.

Meteorologii au emis un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate, care va fi valabil începând de luni de la ora 12:00 până marți dimineața la 10:00.

Astfel, în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Oltenia, nordul Munteniei și al Dobrogei și sudul și sud-vestul Moldovei „vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină.

„În intervale scurte de timp, dar și prin acumulare, vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și pe spații mici de 40...60 l/mp”, potrivit ANM.

Meteorologii notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Cod galben de furtuni, marți

A fost emis și un cod galben de instabilitate atmosferică accentuată și cantități de apă însemnate valabil marți până la ora 22:00.

Potrivit ANM, marți, „în cea mai mare parte a Transilvaniei, nordul și estul Munteniei, nord-estul Olteniei, sudul și sud-estul Moldovei și în Dobrogea vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului, pe alocuri vijelii și căderi de grindină”.

„Mai ales în intervale scurte de timp vor fi cantități de apă de 15...25 l/mp și izolat de 30...40 l/mp”, informează meteorologii.

De asemenea, aceștia notează că manifestări de instabilitate atmosferică vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Prognoza pentru București

În Capitală, luni, cerul va fi variabil, cu înnorări temporar accentuate îndeosebi după-amiaza și noaptea, când vor fi perioade cu averse moderate cantitativ (în general 10...15 l/mp) și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări de scurtă durată asociate averselor (40...45 km/h). Regimul termic va fi caracterizat de valori apropiate de cele normale datei, astfel încât temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 26 de grade, iar cea minimă va fi de 13...15 grade.

Marți, cerul va fi temporar noros și, îndeosebi după-amiaza și seara, va crește probabilitatea pentru averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 25 de grade.

ANM precizează că în intervalul 01 iunie, ora 12 - 02 iunie, ora 22, pentru municipiul București nu vor fi în vigoare mesaje de atenționare/avertizare meteorologică.

