Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele vizate și cum va fi în București HARTĂ

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă marţi, în judeţele Botoşani, Iaşi şi Suceava. Miercuri, nouă judeţe din Maramureş, nordul Transilvaniei şi Moldova vor fi vizate de o atenţionare cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă marţi, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Botoşani şi Iaşi, precum şi în zona joasă a judeţului Suceava.

Astfel, în a doua parte a zilei de marţi, în judeţele Botoşani şi Iaşi, precum şi în zona joasă a judeţului Suceava vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-65 kilometri pe oră.

Foto: ANM

Cod galben de furtuni

O altă atenţionare cod galben, dar vizând instabilitate atmosferică, va fi în vigoare miercuri, între orele 12.00 şi 23.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău şi Vaslui.

„Din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureş, nordul Transilvaniei şi în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 kilometri pe oră şi izolat peste 80 kilometri pe oră, averse torenţiale, descărcări electrice şi pe alocuri grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp”, au transmis meteorologii.

Foto: ANM

Vremea în Capitală

În zona municipiului Bucureşti, marţi vremea va fi frumoasă şi caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu cea din ziua anterioară, va fi de 29...30 de grade.

Miercuri, vremea va fi predominant frumoasă şi în continuare caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade.

Editor : C.S.