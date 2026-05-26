Live TV

Alerte de vreme rea: ANM a emis cod galben de furtuni, vijelii și vânt puternic. Zonele vizate și cum va fi în București HARTĂ

Data actualizării: Data publicării:
Avertizare meteo de furtuni.
Avertizare meteo de furtuni. FOTO: Shutterstock
Din articol
Cod galben de furtuni Vremea în Capitală

Meteorologii au emis o atenţionare cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă marţi, în judeţele Botoşani, Iaşi şi Suceava. Miercuri, nouă judeţe din Maramureş, nordul Transilvaniei şi Moldova vor fi vizate de o atenţionare cod galben de ploi torenţiale, vijelii şi grindină.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis o atenţionare cod galben privind intensificări ale vântului, valabilă marţi, între orele 12.00 şi 21.00, în judeţele Botoşani şi Iaşi, precum şi în zona joasă a judeţului Suceava.

Astfel, în a doua parte a zilei de marţi, în judeţele Botoşani şi Iaşi, precum şi în zona joasă a judeţului Suceava vor fi intensificări ale vântului, cu viteze la rafală de 50-65 kilometri pe oră.

Foto: ANM

Cod galben de furtuni

O altă atenţionare cod galben, dar vizând instabilitate atmosferică, va fi în vigoare miercuri, între orele 12.00 şi 23.00, în judeţele Satu Mare, Maramureş, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Neamţ, Bacău şi Vaslui.

„Din a doua parte a zilei de miercuri (27 mai), în Maramureş, nordul Transilvaniei şi în cea mai mare parte a Moldovei vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin intensificări ale vântului şi vijelii, cu viteze la rafală de 50...70 kilometri pe oră şi izolat peste 80 kilometri pe oră, averse torenţiale, descărcări electrice şi pe alocuri grindină de mici şi medii dimensiuni. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantităţile de apă vor fi, local, de 15...25 l/mp”, au transmis meteorologii.

Foto: ANM

Vremea în Capitală

În zona municipiului Bucureşti, marţi vremea va fi frumoasă şi caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă, comparabilă cu cea din ziua anterioară, va fi de 29...30 de grade.

Miercuri, vremea va fi predominant frumoasă şi în continuare caldă. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă va fi de 30...31 de grade.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Nicușor Dan
1
Nicușor Dan se pregătește să desemneze premierul. Care ar fi numele cu cele mai mari...
Andras Demeter
2
Ministrul Culturii, Demeter Andras Istvan, a demisionat după ce au apărut înregistrări cu...
nicusor dan
3
Cum ar vota românii la un referendum pentru demiterea președintelui Nicușor Dan (sondaj)
eugen tomac nicusor dan
4
Cine este Eugen Tomac, consilierul prezidențial pe care Nicușor Dan l-ar putea desemna...
Preşedintele Consiliului Judeţean Ilfov, Hubert Thuma.
5
Thuma, atac la Bolojan: „Liderii liberali care au construit România știau că un loc se...
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Digi Sport
Toți ochii s-au îndreptat asupra ei și nu s-a putut stăpâni! Elina Svitolina și imaginile care vor rămâne în istoria tenisului
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Un copil se joacă cu apa dintr-o fântână arteziană din centrul Bucureştiului, într-o zi cu cod galben de caniculă
Urmează patru săptămâni cu temperaturi mai mari decât cele normale. ANM a actualizat prognoza până pe 22 iunie
vreme, vara, meteo
Caniculă urmată de un nou val de răcire. Cum va fi vremea în următoarele două săptămâni, până pe 7 iunie, pentru toate regiunile
femeie cu umbrela de soare, vara, canicula
Începe primul val de caniculă din acest an, cu peste 30 de grade. ANM: Miercuri va fi cea mai caldă zi din acest prim episod
vreme, ploaie
Vremea se încălzește, dar pentru scurt timp. ANM: „Așteptăm un proces de răcire asociat unui front atmosferic rece”
inundatii
Vreme la extreme. Ploile torențiale și vântul puternic au făcut ravagii în unele zone din țară: copaci doborâți și străzi inundate
Recomandările redacţiei
Screenshot 2025-11-29 121217
Ludovic Orban: Nicușor Dan e președinte jucător la cacealma, dacă...
oameni ghiseu
Primăriile revin în grila națională de salarizare. Ce salarii și...
A U.S. Sailor assigned to Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Delbert D. Black (DDG 119) directs an MH-60R Sea Hawk helicopter, attached to Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 46, during a flight quarter evolution in the U.S. Central Co
Forțele americane au atacat obiective din sudul Iranului. Rubio: „Un...
trump netanyahu
Netanyahu spune că îi este dificil să influenţeze deciziile lui Trump...
Ultimele știri
România a inițiat o declarație comună semnată de 16 state privind viitorul buget al UE. Anunțul lui Nicușor Dan
Polonia avertizează Rusia: orice atac asupra misiunilor diplomatice din Kiev va fi considerat intenționat și deliberat
Președintele finlandez, Alexander Stubb, este dispus să negocieze pacea cu Rusia în numele Europei
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Kris Jenner, adevărul despre Ozempic: „M-a făcut să mă simt foarte rău”. Ce a ales în schimb pentru a-și...
Cancan
Data exactă când ajunge România sub domul de căldură care a făcut ravagii în vestul Europei
Fanatik.ro
Daniel Pancu a dat detalii de la negocierile cu Dan Şucu: „Trebuie să transmiteţi forţă!”. De câte...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Daniel Pancu rupe tăcerea despre despărţirea de CFR Cluj: “O să plătesc clauza!”. S-a enervat în direct...
Adevărul
Orașul în care stațiile de metrou arată ca niște palate
Playtech
Ce salariu lua Demeter Andras Istvan ca ministru al Culturii. Averea acumulată, a demisionat după...
Digi FM
Îl va șantaja Nicușor Dan pe Bolojan? Mihai Tatulici analizează criza politică
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Câți copii ai?" Valentina Pelinel, răspuns total neașteptat, după 8 ani de căsnicie cu Cristi Borcea
Pro FM
Jennifer Lopez, șarmantă într-o rochie roșie foarte decoltată, în stil Baywatch. „Fără filtre. O frumusețe...
Film Now
„The Mandalorian and Grogu”, primul film „Star Wars” produs în ultimii şapte ani, ajunge la cinema. Criticii...
Adevarul
Sfârșit de eră: cel mai aglomerat aeroport din lume se închide definitiv după 85 de ani. Un mega-hub de 260...
Newsweek
Vara aduce o mare schimbare în sistemul de pensii. Care pensionari vor pierde 825 lei dacă nu se grăbesc?
Digi FM
Cristian Mungiu, moment inedit după Cannes 2026: "Cred că am dat peste singurul francez care nu ştia ce e un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce fac zilnic oamenii fericiți și sănătoși. Șase obiceiuri simple, confirmate de un studiu Harvard desfășurat...
Digi Animal World
Câinele tău are peste 5 ani? Cele cinci reguli de aur care îi pot prelungi viața
Film Now
Fiica lui Bruce Willis oferă noi informații despre starea de sănătate a actorului. „Sunt atât de...
UTV
Andreea Antonescu și-a sărbătorit fiica în America. Sienna a împlinit 15 ani și a primit un cadou special