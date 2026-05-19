Alerte de vreme rea: ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. Zonele vizate de cod galben de vânt și vremea în Capitală HARTĂ

Alerte de vreme rea: ANM anunță ploi torențiale, grindină și vijelii. Zonele vizate de cod galben de vânt și vremea în Capitală

Oameni cu umbrela, vant puternic.
Meteorologii anunţă că în jumătatea estică a ţării, de marţi până sâmbătă vor fi ploi torenţiale, descărcări electrice, grindină, cantităţi însemnate de apă şi vânt puternic. ANM a instituit, pentru ziua de miercuri, cod galben de intensificări ale vântului în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei.

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) informează că între 19 mai, ora 12 şi 23 mai, ora 10.00, vor fi perioade cu instabilitate atmosferică, în special în jumătatea de est a ţării, ce se va manifesta prin averse, descărcări electrice, intensificări ale vântului şi izolat grindină. 

Potrivit sursei citate, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, cantităţile de apă vor fi de 20...30 l/mp şi izolat de peste 40...50 l/mp.

Vântul va avea intensificări temporare în regiunile estice, iar joi şi vineri şi în vestul şi centrul teritoriului. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă de 60...80 km/h, anunţă meteorologii.

ANM atenţionează că pentru miercuri, 20 mai, între orele 8.00 şi 22.00, în Moldova, nordul Dobrogei, estul şi nord-estul Munteniei vor fi intensificări ale vântului, cu viteze de 50...65 km/h.

Vremea în București

În Capitală, marți, vremea va fi normală termic pentru această dată. Cerul va fi variabil, cu înnorări și ploi de scurtă durată noaptea. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...24 de grade, iar cea minimă de 12...13 grade.

Miercuri, vremea se va menține normală termic. Cerul va avea înnorări temporare, iar după-amiaza și noaptea vor fi ploi de scurtă durată. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă de 12...14 grade.

Joi, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse. Vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 23...25 de grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de 13 grade.

Vineri, cerul va avea înnorări temporare și vor fi perioade cu averse, descărcări electrice și intensificări de scurtă durată ale vântului. Temperatura maximă va fi de 22...23 de grade, iar cea minimă de 13...14 grade.

ANM precizează că în intervalul 19 mai, ora 12 - 23 mai, ora 10, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică ce vizează instabilitate atmosferică, cantități de apă însemnate, intensificări ale vântului.

