Alerte de vreme rea: ANM anunță ploi torențiale, vijelii și vânt puternic. Zonele vizate de cod galben și vremea în București HARTĂ

oameni cu umbrela in ploaie
Foto: Profimedia Images
Cod galben de ploi Cod galben de vânt puternic  Vremea în București

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenţionări cod galben de instabilitate atmosferică şi intensificări ale vântului, valabile vineri şi sâmbătă. Meteorologii au emis și o informare de instabilitate atmosferică temporar accentuată şi intensificări ale vântului, valabilă până sâmbătă seara în majoritatea regiunilor. 

ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică temporar accentuată și intensificări ale vântului, care va fi valabilă începând de vineri dimineața până sâmbătă la ora 18:00. 

Astfel, în intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, „instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină”, informează meteorologii.

„Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h”, mai precizează aceștia.

Cod galben de ploi

Meteorologii au emis și un cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată, cu averse torențiale, care va fi valabil de vineri de la ora 12:00 până vineri seara la 21:00. 

„În județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35 l/mp”, anunță ANM. 

 

Cod galben de vânt puternic 

A fost emis și un cod galben de vânt puternic, valabil de sâmbătă dimineața până seara la 20:00. 

Astfel, „pe parcursul zilei de sâmbătă, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...65 km/h. În zona Carpaților de Curbură rafalele vor fi de 70...80 km/h”, transmit meteorologii. 

Vremea în București

Vineri, în București cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea când vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade.

Sâmbătă, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros și mai ales după-amiaza vor fi averse posibil moderate cantitativ (în jurul a 10 l/mp). Vântul va sufla în general moderat, cu viteze în general de 35...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 17...19 grade.

ANM precizează că în intervalul 17 aprilie, ora 10 - 18 aprilie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru averse moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

Top Citite
nicusor dan inquam octav ganea
1
Pe cine vor românii premier și ce cred că ar trebui să facă Nicușor Dan în conflictul...
Peter Magyar.
2
Ungaria retrage trupele care păzeau infrastructura energetică. Orban trimisese armata să...
nava pe apa
3
O țară și-a asigurat peste 270 de milioane de barili de petrol prin rute alternative la...
simina tanasescu la ccr
4
Președinta CCR, Simina Tănăsescu, spune care au fost motivele pentru care s-au anulat...
Agulhas Current, illustration
5
Curentul din Atlantic se apropie periculos de colaps. Consecințe catastrofale pentru...
Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Digi Sport
Două iranience au rupt tăcerea, după ce au ”trădat” și au făcut ”gestul interzis”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
barbat sta pe patura i n parc primavara la soare cu copaci infloriti
Meteorologii anunță cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai. Estimări pentru următoarele patru săptămâni
o fetita intr-unn camp cu flori albastre de primavara
Meteorologii anunță când încep să crească temperaturile în toată țara. Zona în care va fi mai cald decât de obicei săptămâna aceasta
Vremea pentru următoarele 4 săptămâni
Vreme capricioasă în următoarele două săptămâni: 21 de grade, dar lapoviță și ninsoare la munte. „Două anotimpuri în același timp”
vreme frumoasa vreme calda prognoza meteo
Vreme frumoasă în București: temperaturi plăcute și cer variabil. Cod galben de vânt în județul Caraș-Severin
femeie frig primavara vreme rece
Vești de la meteorologi: vreme rece de Paște, cu temperaturi sub normalul perioadei, anunță șefa ANM
