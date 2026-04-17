Alerte de vreme rea: ANM anunță ploi torențiale, vijelii și vânt puternic. Zonele vizate de cod galben și vremea în București HARTĂ

Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, atenţionări cod galben de instabilitate atmosferică şi intensificări ale vântului, valabile vineri şi sâmbătă. Meteorologii au emis și o informare de instabilitate atmosferică temporar accentuată şi intensificări ale vântului, valabilă până sâmbătă seara în majoritatea regiunilor.

ANM a emis o informare de instabilitate atmosferică temporar accentuată și intensificări ale vântului, care va fi valabilă începând de vineri dimineața până sâmbătă la ora 18:00.

Astfel, în intervalul menționat, în centrul, sudul și estul teritoriului, „instabilitatea atmosferică va fi temporar accentuată și vor fi perioade cu averse, însoțite pe arii restrânse de descărcări electrice. Ploile vor avea și caracter torențial, astfel în intervale scurte de timp, local se vor acumula cantități de apă de 15...20 l/mp și pe arii restrânse de peste 25 l/mp. Izolat în regiunile sudice va cădea grindină”, informează meteorologii.

„Temporar vântul va avea intensificări, pe parcursul zilei de vineri (17 aprilie), în regiunile vestice, dar și în restul teritoriului, îndeosebi în timpul ploilor, iar sâmbătă (18 aprilie) în est, sud-est, la munte și local în rest. Vor fi viteze în general de 45...55 km/h, iar în zona montană înaltă rafalele vor fi de 60...80 km/h”, mai precizează aceștia.

Cod galben de ploi

Meteorologii au emis și un cod galben de instabilitate atmosferică temporar accentuată, cu averse torențiale, care va fi valabil de vineri de la ora 12:00 până vineri seara la 21:00.

„În județele Mehedinți, Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Buzău, Vrancea, Brașov și Covasna vor fi perioade cu instabilitate atmosferică accentuată. Aceasta se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (rafale de 50...55 km/h) și izolat vijelii și grindină. În intervale scurte de timp (1...3 ore) cantitățile de apă vor fi de 20...25 l/mp și izolat de peste 35 l/mp”, anunță ANM.

Cod galben de vânt puternic

A fost emis și un cod galben de vânt puternic, valabil de sâmbătă dimineața până seara la 20:00.

Astfel, „pe parcursul zilei de sâmbătă, în cea mai mare parte a Moldovei, în Dobrogea și estul Munteniei, vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 50...65 km/h. În zona Carpaților de Curbură rafalele vor fi de 70...80 km/h”, transmit meteorologii.

Vremea în București

Vineri, în București cerul va fi variabil, cu înnorări seara și noaptea când vor fi averse, posibil însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, trecător cu intensificări în a doua parte a intervalului. Temperatura maximă va fi de 21...22 de grade, iar cea minimă de 7...9 grade.

Sâmbătă, valorile termice vor scădea ușor față de ziua precedentă și se vor situa în jurul mediilor multianuale specifice perioadei. Cerul va fi temporar noros și mai ales după-amiaza vor fi averse posibil moderate cantitativ (în jurul a 10 l/mp). Vântul va sufla în general moderat, cu viteze în general de 35...40 km/h. Temperatura maximă va fi de 17...19 grade.

ANM precizează că în intervalul 17 aprilie, ora 10 - 18 aprilie, ora 20, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de informare meteorologică pentru averse moderate cantitativ și intensificări ale vântului.

