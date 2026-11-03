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Alerte de vreme rea: cod portocaliu și galben de ploi însemnate și vânt puternic. Care este prognoza pentru București HARTĂ

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oameni pe strada cu umbrele luate de vant
Foto: Getty Images
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Din articol
Prognoza pentru București

Meteorologii anunţă ploi însemnate cantitativ în Bucureşti şi în mai multe judeţe ale ţării, până miercuri dimineaţă, fiind emisă o avertizare cod portocaliu pentru judeţul Constanţa. De asemenea, se anunţă intensificări importante ale vântului în Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei.

Potrivit ANM, până miercuri, la ora 10.00, în judeţele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călăraşi, Ialomiţa, Constanţa, Ilfov şi municipiul Bucureşti va ploua şi se vor acumula cantităţi de apă de 20...30 l/mp şi izolat de peste 35 l/mp.

Pentru judeţul Constanţa a fost emisă avertizare cod portocaliu.

„Va continua să plouă important cantitativ. Cantităţile de apă local vor fi de 30...35 l/mp, iar izolat în sudul şi sud-estul judeţului în jurul a 50 l/mp”, a mai transmis ANM.

Foto: ANM

De asemenea, tot până miercuri, la ora 10.00, în Dobrogea şi cea mai mare parte a Munteniei vântul va avea intensificări temporare cu rafale de 50...70 km/h.

„Pe parcursul zilei de miercuri (4 noiembrie) temporar vântul va avea intensificări în regiunile estice cu viteze la rafală în general de 45...50 km/h”, a mai transmis sursa citată.

Foto: ANM

Prognoza pentru București

Potrivit meteorologilor, vremea se va menţine rece şi închisă, iar temporar va ploua însemnat cantitativ (se vor acumula cantităţi de apă în general de 10...20 l/mp).

Vântul va avea intensificări temporare (rafale de 50...60 km/h).

Temperatura maximă va fi de 9...10 grade, iar cea minimă de 5...6 grade.

„În intervalul 03 noiembrie, ora 10 - 04 noiembrie, ora 10, pentru municipiul Bucureşti va fi în vigoare un mesaj de atenţionare meteorologică pentru intensificări ale vântului şi ploi însemnate cantitativ”, precizează meteorologii.

Editor : C.S.

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