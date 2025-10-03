Live TV

Alerte de vreme rea în jumătate de țară, cu temperaturi sub pragul înghețului. Vin însă primele vești bune de la meteorologi

Data publicării:
femeie cu mainile inghetatebin manusi
FOTO: Getty Images

Sunt alerte de vreme rea în jumătate de țară. Temperaturile au scăzut foarte mult, în unele zone sub pragul înghețului. Sunt ploi abundente în sudul țării și ninsori în zonele montane. Alina Șerban, meteorolog ANM, a explicat la Digi24 cât mai ține acest episod de vreme neobișnuit de rece și când încep să crească temperaturile.

„Pentru jumătatea de sud a țării, episodul acesta va ține și pe parcursul zilei de astăzi cu intensitate destul de mare, aș spune, pentru că vântul va continua să prezinte intensificări puternice în regiunile sud-estice, în mare parte din Muntenia, adică în sudul Moldovei, în zona Dobrogei, cu viteză mai mare. Pe litoral deja s-a intensificat pe parcursul nopții, a sporit în intensificare spre dimineață, astfel încât am avut rafale de 60-70km/h și ne așteptăm să se mențină pe parcursul zilei de astăzi la fel, cu cele mai mari viteze în zona Munteniei - rafale de până la 70-80-85km/h. În aceeași măsură, ploile vor continua”, a spus Șerban.

„Ploile, care s-au extins și au cuprins vestul și sudul teritoriului, au fost însemnate cantitativ. În Oltenia am avut cantități de 40-50l/m². Aici va continua să plouă, astfel încât la final de interval ne așteptăm să acumulăm cantități foarte importante, peste 80-90 l/m² și, conform avertizării de cod roșu, în județele Dolj și Olt, în jurul a 110l/m²”, a adăugat ea.

Meteorologul vine însă și cu vești bune.

„Din orele serii, ne așteptăm la o ameliorare treptată. Vântul va slăbi în intensitate și se va restrânge ca arie, ploile se vor muta către jumătatea nordică a teritoriului. Ne mai așteptăm la cantități importante în zona Moldovei spre seară și în Muntenia, iar pe parcursul nopții, poate și prin Transilvania și în zonele montane. Acolo vor fi precipitații sub formă de ploaie, lapoviță dar mai ales ninsoare în zona montană mai înaltă, unde s-a depus strat de zăpadă și va continua să depună pe parcursul zilei de astăzi, când va continua să ningă”, spus Șerban.

„Vântul va mai prezenta intensificări din când în când și la munte, astfel încât ninsorile vor fi viscolite. Acest episod a venit și cu temperaturi deosebit de scăzute, mult mai scăzute decât în mod normal la această dată, cu peste 10 grade, însă de mâine vremea se va ameliora pe măsură ce ploile se vor restrânge ca arie, astfel încât mâine vom mai vorbi de vreme rece pentru această perioadă. Maximele vor crește până la 14-15 grade, ulterior și mai mult de atât, ne așteptăm la maxime și de 20, ușor peste 20 de grade”, a spus meteorologul.

