Live TV

Alerte de vreme severă în aproape toată țara: cod galben de viscol, vânt puternic și ninsori. Zonele afectate de cod portocaliu HARTĂ

Data actualizării: Data publicării:
Avertizări meteo de vreme rea
Avertizări meteo de vreme rea. FOTO: Shutterstock
Din articol
Avertizări cod galben de viscol și vânt puternic Alertă de cod portocaliu  Vremea în București 

Meteorologii au emis o informare de vreme severă și mai multe avertizări cod galben și portocaliu pentru intensificări ale vântului, ninsori viscolite și polei, valabile între 26 și 29 decembrie. Vântul va sufla puternic în mare parte din țară, iar la munte rafalele vor depăși 110–130 km/h, reducând vizibilitatea și viscolind zăpada.

Meteorologii au emis o informare de intensificări ale vântului, precipitații predominant sub formă de ninsoare, polei și viscol, valabilă în intervalul 26 decembrie, ora 10 – 29 decembrie, ora 10. 

Astfel, „pe parcursul zilelor de vineri și sâmbătă (26 și 27 decembrie) vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud-estice și local în centru și sud-vest, iar duminică (28 decembrie) în toată țara, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig”, precizează ANM.

La munte, temporar vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea și zăpada depusă.

„În nordul, centrul și estul teritoriului, precum și la munte temporar vor fi precipitații mai ales sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică și pe parcursul zilei de duminică”, mai informează meteorologii.

De asemenea, aceștia au anunțat că „local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...15 cm. Pe arii restrânse se va forma ghețuș sau polei”. 

Avertizări cod galben de viscol și vânt puternic

ANM a emis și un cod galben de intensificări ale vântului și zăpadă viscolită la munte, care va fi valabil începând de vineri de la ora 14, până sâmbătă la ora 16. 

„Temporar, vântul va avea intensificări în cea mai mare parte a Moldovei, în vestul Olteniei și pe litoral cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale de 70...80 km/h, iar în zona înaltă de 90....120 km/h, viscolind zăpada depusă”, avertizează meteorologii. 

Foto: ANM

De asemenea, a fost emis și un cod galben de vânt puternic și zăpadă viscolită la munte, care va fi valabil de sâmbătă de la ora 16:00, până duminică la ora 02:00. 

„Vântul va avea intensificări în nordul Moldovei și în vestul Olteniei cu viteze de 50...70 km/h. În Carpații Meridionali și Orientali vântul va prezenta intensificări, cu viteze mai mari în zona înaltă, unde vor fi rafale de 90...110 km/h, viscolind zăpada depusă”, avertizează ANM. 

Foto: ANM

Alertă de cod portocaliu 

ANM a emis încă un cod galben pentru ziua de duminică, care va fi valabil până luni la ora 10. 

Astfel, vor fi intensificări ale vântului și ninsori viscolite în Maramureș, Transilvania, Moldova și Dobrogea, precum și la munte; intensificări ale vântului în Oltenia, local în Muntenia și sudul Banatului.

„În intervalul menționat vântul va prezenta intensificări în cea mai mare parte a țării. La munte vor fi rafale de 80...110 km/h, iar în Moldova și Transilvania viteza vântului va atinge 60...70 km/h și pe arii restrânse 80 km/h”, potrivit ANM.

Meteorologii anunță că în celelalte regiuni „vor fi intensificări locale și temporare cu viteze în general de 50...60 km/h”.

„În zona de munte va ninge viscolit, local moderat cantitativ, îndeosebi în nordul Carpaților Orientali și în Carpații Meridionali și se va depune strat de zăpadă de 10...15 cm, iar vizibilitatea se va reduce semnificativ”, avertizează aceștia.

Ninsori viscolite se vor semnala local și în nord, centru și est, unde stratul de zăpadă va fi în general de 3...6 cm.

A fost emis și un cod portocaliu de vânt puternic, viscol și vizibilitate foarte redusă, valabil tot duminică și luni dimineața până la ora 10.

Astfel, „în zona înaltă a Carpaților Meridionali și de Curbură, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110...130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi foarte redusă, iar zăpada troienită”.

Foto: ANM

Vremea în București 

Cerul va fi variabil la Bucureşti, cu înnorări seara şi noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat, cu viteze de până la 30 km/h în timpul zilei.

Potrivit prognozei pentru Capitală, publicate vineri de Administraţia Naţională de Meteorologie, temperatura maximă va fi de 2...3 grade, iar cea minimă de -6...-3 grade. În a doua parte a intervalului va fi ceaţă cu depunere de chiciură.

Sâmbătă, cerul va fi variabil, cu probabilitate mare de ceaţă sau nori joşi dimineaţa. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximă se va situa în jurul a 3 grade, iar cea minimă va fi de -5...-2 grade.

Duminică, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensificări cu viteze în general de 40...45 km/h. Temperatura maximă va fi de 5...7 grade, iar minima de -4...-2 grade.

Pe parcursul zilelor de vineri şi sâmbătă, vântul va prezenta intensificări în regiunile estice, sud-estice şi local în centru şi sud-vest, iar duminică în toată ţara, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzaţia de frig, potrivit unei informări emise de Administraţia Naţională de Meteorologie.

La munte temporar vor fi rafale de peste 60...80 km/h, viscolind ninsoarea şi zăpada depusă.

În nordul, centrul şi estul teritoriului, precum şi la munte temporar vor fi precipitaţii mai ales sub formă de ninsoare, pe arii mai extinse în noaptea de sâmbătă spre duminică şi pe parcursul zilei de duminică. Local se va depune strat de zăpadă cu grosimi în general de 5...15 cm. Pe arii restrânse se va forma gheţuş sau polei.

Editor : C.S.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Volodimir Zelenski (stânga) și Vladimir Putin (dreapta
1
Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile...
masina pentru examinare auto
2
Schimbări pentru șoferi: trecerea între categorii de permise poate fi făcută fără examen...
Atac ucrainean cu drone. Foto captură video
3
Ucraina îi trimite lui Putin urări de Crăciun sub forma unor atacuri devastatoare cu...
Parada militară la Moscova
4
Când se așteaptă rușii ca războiul cu Ucraina să se încheie. Rezultatele surprinzătoare...
Russia'S Tu-95MS Strategic Bombers Fly Over Sea Of Japan
5
Bombardiere rusești în nordul Scandinaviei: Moscova spune că a fost un zbor „planificat”...
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Digi Sport
Gigi Becali și-a vizitat fiica în străinătate și a început să plângă când a ieșit pe stradă: "Mă uitam la femei și mă gândeam"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
femeie-frig-ger-shutterstock_1038774679
Noaptea trecută, cea mai friguroasă din această iarnă, până acum. ANM anunță că temperaturile vor scădea până la -10°C de Revelion
oameni cu caciula pe strada
Ce se întâmplă cu vremea după valul de frig de Crăciun. Prognoza meteo pentru luna ianuarie
masina pe drum cu zapada
Raed Arafat, despre problemele cauzate de ninsori și vântul puternic: „Au fost două drumuri închise parțial în județul Olt”
Peisaj montan
Risc de avalanșe în Carpaţii Meridionali, în perioada 25 - 27 decembrie. Grosimea stratului de zăpadă la munte
ninsoare-abundenta-gettyimages
Cod galben de ninsori, vânt puternic și polei în prima zi de Crăciun. Trafic blocat în Olt, din cauza viscolului
Recomandările redacţiei
Avioane F-16 ale Forțelor Aeriene Române
Noi atacuri cu drone în Ucraina, la granița cu România: Armata a...
profimedia-0876730808
Cum scapă rușii de sancțiunile UE folosind documente românești (Le...
ilustrație cu Donald Trump, Volodimir Zelenski și Donald Trump
De ce Rusia ar putea respinge noul plan de pace al SUA și al...
Jandarmeria Romana
Scandal la primele ore ale dimineții, la intrarea în Mamaia. Șase...
Ultimele știri
Noapte de coșmar pentru un bărbat care a ieșit la colindat. A fost lovit cu o bâtă în cap pentru că nu știa versurile
Cadou de Crăciun de la Vatican. Răspunsul primit de o fetiță din România la scrisoarea trimisă papei Leon
Detalii tulburătoare despre moartea lui Rob și Michele Reiner. Doi dintre copiii lor au anunțat că pregătesc o slujbă de comemorare
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Crăciunul pune capăt haosului. Trei zodii sunt favorizate de astre și vor avea noroc din plin
Cancan
CAUZA morții lui Ion Drăgan. Cine l-a găsit fără suflare în noaptea de Crăciun, de fapt
Fanatik.ro
Ce afacere au dezvoltat tatăl lui Gigi și Giovanni Becali: “1,5 lei gogoașa! Se vindeau ca la balamuc”
editiadedimineata.ro
Jurnaliștii „nu mor pur și simplu – sunt uciși”. 2025, un an negru pentru mass-media globală
Fanatik.ro
Cu cât vinde Dan Șucu o vilă de 5 camere în Pipera. Suma neașteptată cerută de patronul Rapidului
Adevărul
Fondatorul Telegram, miliardarul rus Pavel Durov, spune că va plăti fertilizarea in vitro pentru orice femeie...
Playtech
Ce faci dacă ți-a fost respinsă cererea de pensie pentru limită de vârstă
Digi FM
Ce pensie încasează Cornel Dinu, după mai bine de 40 de ani de carieră: „Asta-i o țară care nu-și servește...
Digi Sport
Italienii anunță marea lovitură a perioadei de MERCATO: Radu Drăgușin, la un gigant din Serie A
Pro FM
Cât câștigă Mariah Carey în fiecare Crăciun. Milioanele generate anual de „All I Want for Christmas Is You”
Film Now
Kate Winslet susține că i s-a spus să se mulțumească cu „roluri de fată grasă” pentru a deveni actriță...
Adevarul
Visul italian din Toscana, la preț de garsonieră în Cluj. Domeniul are o vilă istorică, piscină, livadă de...
Newsweek
Ce sumă infimă iei la pensie dacă ai muncit pe 3.500 lei net timp de 30 ani? Ce a pățit un pensionar
Digi FM
Doliu în folclorul românesc în prima zi de Crăciun. Interpretul de muzică populară Ion Drăgan a murit la 54...
Digi World
Titan, cel mai mare satelit al lui Saturn, ar putea fi presărat cu tunele pline de viaţă, arată un studiu
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
A cincea soție a lui James Cameron, detalii despre viața lor în Noua Zeelandă: "Suntem noi doi prin casă, în...
UTV
Antonia rupe tăcerea după un coșmar medical. O procedură de mărire a feselor făcută acum opt ani a dus la...