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ANM a actualizat estimările pentru următoarele patru săptămâni. Când se mai încălzește vremea

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peisaj de toamnă în parc
FOTO: Gulliver/ Getty Images
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Din articol
Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026 Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026 Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026 Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

ANM a actualizat estimările meteo pentru perioada 19 octombrie – 16 noiembrie. Intervalul începe cu temperaturi situate în media acestei perioade, dar cu precipitații excedentare. Vremea va deveni apoi ceva mai caldă decât în mod normal.

Săptămâna 19.10.2026 – 26.10.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Regimul pluviometric va fi excedentar în jumătatea estică a teritoriului, dar mai ales în regiunile nord-estice, iar în regiunile vestice și nord-vestice va fi deficitar.

Săptămâna 26.10.2026 – 02.11.2026

Temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice pentru acest interval în regiunile intracarpatice, iar în rest vor fi în general apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Săptămâna 02.11.2026 – 09.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

Regimul pluviometric estimat pentru această perioadă va fi apropiat de cel normal, în toate regiunile.

Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice pentru această săptămână în zonele montane, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Cantitățile de precipitații se vor situa în jurul celor normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de către ECMWF - Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată. Este estimată media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și a cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025.

Fenomenele extreme cu o durată scurtă de manifestare nu sunt incluse.

Editor : M.B.

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