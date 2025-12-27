Live TV

ANM a actualizat prognoroza meteo. Cod galben și portocaliu de vânt puternic și ninsori în mai multe regiuni

Data publicării:
Om de zăpadă decorativ, ninsoare, parc acoperit de zăpadă, București.
Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Meteorologii au emis noi atenționări meteo de intensificări ale vântului, ninsoare, ghețuș, polei și viscol pentru următoarele două zile. Sâmbătă va fi cod Galben de vânt în Moldova, Dobrogea, nordul Munteniei dar și în vestul Olteniei. În timp ce ziua ce duminică va fi cod Portocaliu de intensificări ale vântului și ninsoare viscolită în cea mai mare parte a Moldovei, local în Transilvania și în nordul și în centrul Carpaților Oriental

Sâmbătă, 27 decembrie, începând cu ora 10:30 și până la ora 23, vor avea loc intensificări ale vântului dar și zăpadă viscolită la munte. În Carpații Meridionali și de Curbură vor fi rafale între 60 și 85 km/h, iar la altitudini de peste 1700 m, rafale între 90 - 110 km/h, viscolind zăpada depusă. Până spre seară, temporar, vântul va avea intensificări și în Moldova, în vestul Olteniei, precum și în nordul și estul Dobrogei, cu viteze între 50 și 70 km/h.

De asemenea, meteorologii au emis și un cod Galben, în perioada 27 decembrie ora 23:00 și 29 decembrie, ora 10:00, în mare parte din țară. Este vorba despre Maramureș, Transilvania, Moldova, Dobrogea și la munte, unde va ninge viscolit, iar temporar vizibilitatea va scădea sub 100 m. Vântul va avea viteze între 50- 70 km/h și local se va depune strat de zăpadă în general de 3-8 cm. În Carpații Orientali și Meridionali se va depune strat de zăpadă de 10-20 cm. În Oltenia, sudul Banatului și local în Muntenia vântul va avea intensificări, cu viteze între 50- 70 km/h.

anm 1
ANM a actualizat prognoza meteo FOTO: Captură ANM

 

ANM a emis și cod Portocaliu de intensificări ale vântului și ninsori viscolite, în perioada 28 decembrie ora 02:00 și până pe 29 decembrie, ora 10:00. În intervalul menționat în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini în general de peste 1700 m, vântul va sufla tare cu rafale de peste 110 și până la 130 km/h, va ninge viscolit, vizibilitatea va fi sub 50 m, iar zăpada troienită. Pe parcursul zilei de duminică și în prima parte a nopții de duminică spre luni, în cea mai mare parte a Moldovei și local în Transilvania vântul va sufla tare cu rafale între 70- 90 km/h, iar în nordul și în centrul Carpaților Orientali, la altitudini în general de peste 1700 m de 90- 100 km/h, va ninge viscolit, iar vizibilitatea va fi foarte redusă.

anm 2
ANM a actualizat prognoza meteo FOTO: Captură ANM

