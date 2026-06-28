ANM a actualizat prognoza meteo. Cum va fi vremea în România până la sfârșitul lunii iulie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru perioada 29 iunie - 27 iulie 2026, iar estimările arată că temperaturile se vor menține, în general, peste valorile normale ale perioadei în cea mai mare parte a țării. În același timp, regimul pluviometric va fi deficitar în mai multe intervale, în special în zonele montane și în vestul României.

În săptămâna 29 iunie - 6 iulie, valorile termice se vor situa peste cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Cantitățile de precipitații vor fi, în general, apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Citește și: Raed Arafat, avertisment de ultimă oră în plin cod roșu de caniculă

În săptămâna 6 - 13 iulie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele decât cele specifice pentru această perioadă în regiunile vestice, sud-vestice și centrale, iar în rest vor fi apropiate de cele normale. Regimul pluviometric va fi deficitar la nivelul întregii țări, mai ales în zonele montane.

În săptămâna 13 - 20 iulie, temperatura medie a aerului va avea valori mai ridicate decât cele normale în toate regiunile, cu o abatere termică pozitivă mai accentuată în vestul țării. Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale în regiunile estice și sud-estice, iar în rest vor fi deficitare.

În ultima săptămâna de prognoză, 20 - 27 iulie, mediile valorilor termice se vor situa peste cele specifice perioadei în întreaga țară, în special în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în cea mai mare parte a țării.

ANM precizează că estimările meteorologice pentru patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și reprezintă media săptămânală a abaterilor temperaturii aerului și cantităților de precipitații față de media perioadei 2006-2025. Fenomenele meteorologice extreme cu durată scurtă de manifestare nu pot fi prognozate prin intermediul acestui produs.

Citește și: Când scapă România de canicula extremă: ANM anunță primele ploi după valul de foc

Editor : Ș.A.