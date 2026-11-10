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ANM a actualizat prognoza până la începutul lunii decembrie. Cum se anunță vremea în următoarele patru săptămâni

Data publicării:
apus de soare pe munte
Foto: Getty Images
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Din articol
Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026 Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026 Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026 Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat, marți, estimările pentru următoarele patru săptămâni, valabile în intervalul 9 noiembrie – 7 decembrie. Meteorologii anunță temperaturi în general apropiate de cele normale pentru această perioadă, în timp ce precipitațiile vor fi mai abundente decât de obicei în vestul și nord-vestul țării, în primele două săptămâni ale intervalului.

Săptămâna 09.11.2026 – 16.11.2026

Valorile termice se vor situa în general în jurul celor normale pentru această săptămână, posibil ușor mai coborâte în cele nordice și nord-estice.

Regimul pluviometric va fi apropiat de cel normal pentru acest interval în estul și sud-estul teritoriului, iar în rest va fi excedentar, mai ales în regiunile nord-vestice.

Săptămâna 16.11.2026 – 23.11.2026

Temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice și nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.

Săptămâna 23.11.2026 – 30.11.2026

Temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări.

Regimul pluviometric va fi în apropiat de cel normal pentru această perioadă, în toate regiunile.

Săptămâna 30.11.2026 – 07.12.2026

Mediile valorilor termice se vor situa în jurul celor specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României.

Cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru acest interval, în cea mai mare parte a țării.

Editor : C.S.

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