ANM a actualizat prognoza pentru luna noiembrie. Temperaturile scad în prima săptămână, iar ploile vor fi abundente în sudul țării

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a actualizat estimările pentru intervalul 2-30 noiembrie 2026. Potrivit prognozei, temperaturile se vor situa sub mediile climatologice în prima săptămână a lunii, în toată țara, iar în următoarele două intervale vor fi apropiate de valorile normale. Spre sfârșitul lunii, vremea va fi ușor mai caldă decât în mod obișnuit în vestul țării și local în regiunile centrale și nord-estice. În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi excedentare în anumite regiuni, în prima parte a lunii.

Cum evoluează temperaturile și precipitațiile în prima săptămână din noiembrie

În prima săptămână a lunii noiembrie, valorile termice se vor situa sub mediile specifice perioadei, pe întreg teritoriul României.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric va fi excedentar în regiunile sudice și sud-estice, precum și local în cele centrale și estice.

În schimb, în regiunile vestice și nordice, cantitățile de precipitații vor fi deficitare.

Vreme apropiată de normalul perioadei în intervalul 9-16 noiembrie

În intervalul 9-16 noiembrie, temperaturile medii vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul întregii țări.

Cantitățile de precipitații vor fi excedentare în regiunile vestice, în timp ce în restul teritoriului se vor situa, în general, în jurul valorilor normale.

Temperaturi și precipitații în limite normale în cea de-a treia săptămână

Pentru săptămâna 16-23 noiembrie, ANM estimează că temperatura medie a aerului va avea valori apropiate de cele normale pentru acest interval, în majoritatea regiunilor.

În ceea ce privește precipitațiile, regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă, în cea mai mare parte a țării.

Vreme ușor mai caldă în vestul țării, la sfârșitul lunii noiembrie

În intervalul 23-30 noiembrie, mediile valorilor termice se vor situa ușor peste cele specifice perioadei în regiunile vestice și local în cele centrale și nord-estice.

În restul țării, temperaturile vor fi apropiate de cele normale pentru această săptămână.

Cantitățile de precipitații vor fi ușor deficitare, local, în regiunile sudice și sud-estice. În celelalte zone, regimul pluviometric va fi, în general, apropiat de cel normal.

Estimările meteorologice pentru următoarele patru săptămâni sunt realizate de Centrul European pentru Prognoze pe Medie Durată (ECMWF) și vizează mediile săptămânale ale abaterilor temperaturilor și cantităților de precipitații față de perioada de referință 2006-2025.

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Editor : C.A.