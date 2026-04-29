Video ANM a actualizat prognoza pentru minivacanța de 1 Mai. Cum va fi vremea pe litoral și la munte

Vremea pe litoral și la munte de 1 Mai

Meteorologul ANM Iris Răducanu a declarat miercuri, în direct la Digi24, că de azi „deja vremea se răcește”, urmând ca în zilele următoare să fie „deosebit de rece pentru această perioadă”. Ea a precizat că de 1 Mai vremea va fi rece atât pe litoral, cât și la munte, unde vor fi ploi, iar la altitudini mari chiar lapoviță și ninsoare.

„Începând de astăzi deja vremea se răcește. Mâine și poimâine ne așteptăm la o vreme deosebit de rece pentru această perioadă, cu temperaturi cu până la 10-12° mai coborâte decât ar fi normal să înregistrăm pentru această dată. Mâine, valorile termice vor fi cuprinse, la nivelul întregii țări, între 10-11 grade, prin nordul Moldovei, depresiunile din estul Transilvaniei și nu vor depăși 16° în vestul teritoriului”, a precizat Iris Răducanu.

Aceasta a mai afirmat că „prin sudul țării, în regiunile Oltenia, Muntenia, Dobrogea, temperaturile nu vor depăși 7- 8°, deci se mențin temperaturile un pic mai ridicate în jumătatea de nord a teritoriului”.

Ea a declarat că, în ceea ce privește precipitațiile, „acestea își vor face simțită prezența în zilele următoare în sudul și estul teritoriului. Izolat, prin centru, dar și la munte”.

„Acestea vor fi sub formă de ploaie în zonele joase, sub formă de lapoviță și ninsoare pe la munte, la altitudini mari, de peste 1.400 de metri, dar nu este exclus să vedem lapoviță și prin dealurile subcarpatice ale Moldovei și prin estul și sudul Transilvaniei”, a mai spus meteorologul.

De asemenea, ea a precizat că, în ceea ce privește vântul, „acesta va avea intensificări ușoare prin vestul, sudul, sud-estul teritoriului, acolo unde ne așteptăm la valori la rafală de 45km/h iar la munte rafalele vor depăși 70km/h”.

„Ulterior, după ziua de 1 mai, vremea începe ușor, ușor să se încălzească. Temperaturile vor ajunge la începutul săptămânii următoare chiar și până la 19 - 20° prin sudul, sud-vestul teritoriului, iar precipitațiile vor fi din ce în ce mai puține”, a mai menționat Răducanu. 

Vremea pe litoral și la munte de 1 Mai

Meteorologul a vorbit și despre cum va fi vremea în minivacanța de 1 Mai pe litoral și la munte.

„Pe litoral temperaturile vor fi mai coborâte decât ar trebui să fie la această dată. Vorbim de maxime, pe parcursul zilei de mâine, de 10-11°. Pe 1 Mai un pic mai ridicate, de 12-13°, dar vor fi ploi, chiar dacă acestea vor fi slabe cantitativ, vor apărea totuși pe litoral. Și vântul își va face simțită prezența. Vor fi rafale de 45km/h”, a spus ea.

Aceasta a mai precizat că la munte „va ploua, iar la altitudini mari, de peste 1.400 de metri vor fi precipitații sub formă de ninsoare. Acolo se va depune și strat de zăpadă, în medie de 5-8cm. Vântul își va face simțită prezența și în zona montană, mai ales la altitudini mari, cu rafale de până la 70km/h”. 

