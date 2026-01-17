Urmează încă patru zile de ger cumplit, cu temperaturi de până la -20°C. ANM a emis sâmbătă mai multe alerte cod galben de ger prin care avertizează că vremea foarte rece, mai ales noaptea și dimineața, continuă să afecteze cea mai mare parte a țării, până miercuri dimineață. În această dimineața, la Joseni și la Miercurea Ciuc s-a înregistrat cea mai scăzută tempertatură din această iarnă: -22 de grade Celsius.

Mihai Huștiu, meteorolog al Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat în direct la Digi24 că au fost actualizate avertizările meteorologice privind temperaturile deosebit de scăzute și gerul din perioada 17-21 ianuarie.

„Cât este valabilă informarea meteorologică, masa de rece responsabilă de această temperaturi scăzute se va extinde dinspre estul țării și va cuprinde aproape întreaga țară. Partea de vest rămâne mai ferită: cumva temperaturile nu sunt atât de coborâte, însă și acolo temperaturi negative. Cele mai mici temperaturi le așteptăm în această perioadă în nordul, în estul Moldovei. Acolo va fi cel mai frig, va fi ger și ziua, temperaturi de -10 chiar -15° și pe timpul zilei. În estul Transilvaniei, tot așa, temperaturi foarte coborâte, cu mențiunea că în județul Harghita în această dimineață au fost cele mai coborâte temperaturi din această iarnă -22° la Joseni și Miercurea Ciuc, iar valori de -20° sau în jurul a -20° vom avea și în următoarele nopți tot în estul Transilvaniei”, a declarat meteorologul ANM.

În restul țării, temperaturile minime vor fi între -19 și -9 grade, cu cele mai ridicate valori prin partea de vest a țării, unde temperaturile nu coboară deocamdată sub pragul gerului, iar ziua vor fi temperaturi negative în aproape toate zonele țării, cele mai coborâte prin estul țării, prin depresiuni, potrivit lui Huștiu.

„Și în Capitală va fi o vreme geroasă pe timpul nopților și dimineților, cu temperaturi undeva la -10, -13°. În timpul zilei, astăzi, temperaturile nu trec de -3°, mâine va fi chiar mai frig, -5, -6°, cu alte cuvinte, o perioadă cu temperaturi scăzute, cu vreme geroasă până cel puțin până spre 21 ianuarie”, a mai declarat meteorologul.

Informare de vreme foarte rece, cu ger noaptea, până miercuri dimineață

Vremea va fi deosebit de rece astăzi (17 ianuarie) în jumătatea estică a țării, iar de duminică (18 ianuarie) în toate regiunile. Noaptea și dimineața va fi ger în majoritatea zonelor, astfel că temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade, iar în nordul și estul Moldovei și izolat în Transilvania, gerul va persista și pe parcursul zilelor, maximele urmând a se încadra între -15 și -9 grade.

Până la începutul săptămânii viitoare temporar vor fi intensificări ale vântului în sudul Banatului și pe arii restrânse în regiunile sud-estice, cu viteze în general de 40...60 km/h, amplificând senzația de frig.

Cod galben de ger sâmbătă, 17 ianuarie, până la ora 20:00

În nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei va fi ger, cu temperaturi maxime de -15...-10 grade, iar local în centrul și sudul Moldovei, în estul Munteniei și în Dobrogea vor fi temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra în general între -7 și -5 grade.

Cod Galben de ger valabil la noapte, până duminică dimineață

În Moldova, Dobrogea, Muntenia, Oltenia, Transilvania, Maramureș și în nordul Crișanei vremea va fi geroasă. Temperaturile minime se vor situa în general între -20 și -10 grade.

Cod Galben de ger duminică, până la ora 20:00

Gerul va persista în nordul și estul Moldovei, precum și în estul Transilvaniei unde maximele vor fi în general de -12...-10 grade, iar în restul Moldovei, în sudul și centrul Transilvaniei, precum și în Dobrogea, Muntenia și Oltenia se vor înregistra temperaturi deosebit de scăzute (în medie, cu 7...9 grade mai mici decât cele normale datei), cu valori ce se vor încadra între -9 și -5 grade.

Cod Galben de ger până de duminică seara până luni dimineață

Vremea va fi geroasă în cea mai mare parte a țării, astfel că temperaturile minime se vor încadra în general între -20 și -10 grade.

Ce ne așteaptă după cele patru zile de ger

„După aceea se întrevăd ceva modificări în sensul apariției norilor precipitațiilor. Undeva după 22 ianuarie, dinspre bazinul Mării Mediterane, s-ar putea să avem ceva sisteme noroase care să aducă alte precipitații mixte sau ninsori și atunci temperaturile ar trebui să înceapă să crească, cel puțin pe partea de sud. În jumătatea de nord s-ar putea ca și în 22-23 ianuarie vremea să rămână deosebit de rece, geroasă, dar în sud s-ar putea să avem mici modificări în evoluția vremii începând chiar cu ziua de miercuri, cu acele precipitații pe care le așteptăm după jumătatea săptămânii viitoare. Până atunci un cer variabil, cu mențiunea că în sud și în est mai apar norii sau ceața în timpul dimineților și nopților”, a explicat Mihai Huștiu.

